Пилот Пентагона назвал плюсы и минусы самолета, разработанного во второй половине 1950-х годов в СССР

Советский истребитель МиГ-21 оказался быстрым, простым и "удивительно маневренным" во время имитационных воздушных боев против американских самолетов. Об этом рассказал летчик в отставке 4477-й испытательной эскадрильи ВВС США Red EaglesБрайан Мак-Кой в интервью авиационному журналу Hush-Kit.

Данное подразделение изучало военную технику потенциальных противников Пентагона, пытаясь определить сильные и слабые ее стороны, чтобы разработать лучшую тактику противостояния в реальном бою. На счету Мак-Коя 287 вылетов на МиГ-21 общей продолжительностью около 135 часов, поэтому пилот успел составить о советской машине довольно полное впечатление.

Первым впечатлением американца от самолета было то, что это "очень маленькая машина с маленькой кабиной и архаичной приборной панелью", делился он воспоминаниями.

Основной проблемой МиГ-21 летчик назвал ограниченный угол обзора, из-за чего приходилось постоянно маневрировать, чтобы держать противника все время в поле зрения. По его словам, слепая зона позади пилота из-за катапультного кресла и элементов конструкции за ним, простирается не менее чем на 40 градусов по обе стороны от хвоста, соответственно, летчик не видел ни крыльев, ни вертикального оперения.

Также Мак-Кой пожаловался на то, что приборная доска была "с кириллическими символами, мерками и градуировкой в ​​метрической системе – ни то, ни другое не было знакомо среднему американскому летчику-истребителю".

Зато похвалил зеленый цвет приборной панели, поскольку он действовал успокаивающе на пилотов.

Что касается технических качеств, Мак-Кой поставил в заслугуМиГ-21 возможность быстро и круто набирать высоту до любого необходимого уровня, а после выравнивания самолет мог быстро разгоняться до сверхзвуковой скорости. В воздушных дуэлях у нашего истребителя значительное преимущество было при сражениях на малых скоростях за счет маневренности, говорится в переводе "Российской газеты".

Одновременно, Мак-Кой заявил, что для боя предпочел бы все-таки американскую машину F-16, которая, заметим была разработана почти на 20 лет позже отечественного самолета МиГ-21.

