МИ6 разыскивает на базе подлодок в Шотландии российских шпионов

МИ6 разыскивает на базе подлодок в Шотландии российских шпионов
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лондон увидел угрозу распада Королевства, исходящую со стороны Москвы

Служба внешней разведки Великобритании МИ-6 направила из Лондона сотню своих сотрудников в Шотландию на базу атомных подлодок Королевских ВМС с баллистическими ракетами "Трайдент" в связи с угрозами со стороны России и Китая, пишет местный таблоид Daily Express со ссылкой на источники.

Особое беспокойство разведки вызывают так называемые "шотландские" операции Москвы по сбору дополнительной информации о ядерной базе Фаслейн, она же "Клайд", и поддержке процесса независимости Шотландии, пишет газета. Правительство объявило о планах переселить 1500 госслужащих в Глазго в рамках обязательства "привести к одному уровню" возможности трудоустройства по всей Британии.

Однако из 500 сотрудников Министерства иностранных дел и международного развития, переезжающих в Ист-Килбрайд, каждый пятый будет офицером разведки МИ-6.

"Большую обеспокоенность вызывает активность русских в Шотландии. Недавно был опубликован Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором Россия названа "самой серьезной угрозой для нашего общества", а Китай – "величайшей государственной угрозой"", – отмечает таблоид.

В документе объявлено об увеличении числа ядерных боеголовок со 180 до 260, что может вызвать повышенный интерес к военно-морской базе "Клайд" со стороны российской разведки.

Как считает научный сотрудник в области кибербезопасности и разведки Общества Генри Джексона Дэнни Стид, решение МИ-6 перебросить своих шпионов в Шотландию вполне логично.

"Существует давний исторический прецедент, когда русские пытались вербовать агентов в Шотландии, потому что именно там базируются средства ядерного сдерживания. Фаслейн находится всего в 50 милях к северо-западу от Глазго и возглавляет список разведывательных целей для России", – утверждает Стид.

По его словам, Москва в последнее время начала активную разработку в соцсетях для ведения агентурной работы. Больше всего российских шпионов интересуют граждане, которые работают в наукоемких отраслях и университетах, а также студенты. В этом направлении и будут действовать офицеры МИ6, подчеркнул эксперт.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Больные анонисты, чем бы не тешились
1
новости партнеров

Истинный смысл замены бумажных рублей раскрыл эксперт

Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей