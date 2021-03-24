Лондон увидел угрозу распада Королевства, исходящую со стороны Москвы

Служба внешней разведки Великобритании МИ-6 направила из Лондона сотню своих сотрудников в Шотландию на базу атомных подлодок Королевских ВМС с баллистическими ракетами "Трайдент" в связи с угрозами со стороны России и Китая, пишет местный таблоид Daily Express со ссылкой на источники.

Особое беспокойство разведки вызывают так называемые "шотландские" операции Москвы по сбору дополнительной информации о ядерной базе Фаслейн, она же "Клайд", и поддержке процесса независимости Шотландии, пишет газета. Правительство объявило о планах переселить 1500 госслужащих в Глазго в рамках обязательства "привести к одному уровню" возможности трудоустройства по всей Британии.

Однако из 500 сотрудников Министерства иностранных дел и международного развития, переезжающих в Ист-Килбрайд, каждый пятый будет офицером разведки МИ-6.

"Большую обеспокоенность вызывает активность русских в Шотландии. Недавно был опубликован Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, в котором Россия названа "самой серьезной угрозой для нашего общества", а Китай – "величайшей государственной угрозой"", – отмечает таблоид.

В документе объявлено об увеличении числа ядерных боеголовок со 180 до 260, что может вызвать повышенный интерес к военно-морской базе "Клайд" со стороны российской разведки.

Как считает научный сотрудник в области кибербезопасности и разведки Общества Генри Джексона Дэнни Стид, решение МИ-6 перебросить своих шпионов в Шотландию вполне логично.

"Существует давний исторический прецедент, когда русские пытались вербовать агентов в Шотландии, потому что именно там базируются средства ядерного сдерживания. Фаслейн находится всего в 50 милях к северо-западу от Глазго и возглавляет список разведывательных целей для России", – утверждает Стид.

По его словам, Москва в последнее время начала активную разработку в соцсетях для ведения агентурной работы. Больше всего российских шпионов интересуют граждане, которые работают в наукоемких отраслях и университетах, а также студенты. В этом направлении и будут действовать офицеры МИ6, подчеркнул эксперт.

