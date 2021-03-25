США развернут F-35 для борьбы с Россией в Арктике

США развернут F-35 для борьбы с Россией в Арктике
Фото: ATL/Eibner-Pressefoto via www.im/www.globallookpress.com
Истребители должны контролировать обстановку в Северном Ледовитом океане

Американские ВВС заявили, что порядка 200 летчиков направлены на базу ВВС Эрланд, расположенную в Норвегии. Там же развернули четыре бомбардировщика B-1B Lancer, ранее закрепленные за 7-м бомбардировочным крылом в Техасе.

В марте Соединенные Штаты провели очередные учения с норвежскими союзниками на Заполярье. В операции принимали участие бомбардировщик B-2 с норвежскими F-35. По информации The National Interest, подобные учения члены НАТО проводят с сентября прошлого года. Более того, за последние месяцы их интенсивность возросла, отмечает РИА ФАН.

Американцы обращают пристальное внимание на отработку боевых действий в пределах Крайнего Севера. В прошлом году пара B-1B совершила перелет через Северный полюс в Гренландию в связи с ВВС Норвегии.

"Это развивает и укрепляет отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Россия не посмеет напасть на Норвегию", – пишет обозреватель издания Стивен Сильвер.

Во время последней операции четыре F-35, входящие в состав норвежских ВВС, отработали миссию атлантического блока "по охране воздушного пространства Исландии".

"Вылет предоставил самолетам шанс расширить свои возможности межплатформенного обмена данными, улучшив взаимодействие 5-го поколения. Интеграция самолетов четвертого и пятого поколений вместе с нашими норвежскими союзниками является критически важным стратегическим потенциалом для будущего успеха операций НАТО", – пишет журналист.

Ранее американские СМИ заявили, что срыв программы F-35 связан с задачей по эффективному противодействию платформы российским и китайским истребителям.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Дворник Тихон
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Самовар с крылышками! Рожденный булькать летать не сможет!
Гость165187
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Гость166428
с бумагой или без но пис ды вы получите. причем такой что какать будете далеко - это мы вам обещаем.
Саперной лопаткой?
Гость166428
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Гость182809
Для начала у них будет громадная проблема - Туалетная бумага с подогревом. Иначе как их Негры воевать то будут?
с бумагой или без но пис ды вы получите. причем такой что какать будете далеко - это мы вам обещаем.
Гость166428
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а россия развернет су-57. в количестве 1 штука. чисто по приколу
Гость182809
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Для начала у них будет громадная проблема - Туалетная бумага с подогревом. Иначе как их Негры воевать то будут?
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