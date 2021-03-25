Истребители должны контролировать обстановку в Северном Ледовитом океане

Американские ВВС заявили, что порядка 200 летчиков направлены на базу ВВС Эрланд, расположенную в Норвегии. Там же развернули четыре бомбардировщика B-1B Lancer, ранее закрепленные за 7-м бомбардировочным крылом в Техасе.

В марте Соединенные Штаты провели очередные учения с норвежскими союзниками на Заполярье. В операции принимали участие бомбардировщик B-2 с норвежскими F-35. По информации The National Interest, подобные учения члены НАТО проводят с сентября прошлого года. Более того, за последние месяцы их интенсивность возросла, отмечает РИА ФАН.

Американцы обращают пристальное внимание на отработку боевых действий в пределах Крайнего Севера. В прошлом году пара B-1B совершила перелет через Северный полюс в Гренландию в связи с ВВС Норвегии.

"Это развивает и укрепляет отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе. Россия не посмеет напасть на Норвегию", – пишет обозреватель издания Стивен Сильвер.

Во время последней операции четыре F-35, входящие в состав норвежских ВВС, отработали миссию атлантического блока "по охране воздушного пространства Исландии".

"Вылет предоставил самолетам шанс расширить свои возможности межплатформенного обмена данными, улучшив взаимодействие 5-го поколения. Интеграция самолетов четвертого и пятого поколений вместе с нашими норвежскими союзниками является критически важным стратегическим потенциалом для будущего успеха операций НАТО", – пишет журналист.

Ранее американские СМИ заявили, что срыв программы F-35 связан с задачей по эффективному противодействию платформы российским и китайским истребителям.