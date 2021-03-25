Истребитель F-35B совершил самоподрыв

Инцидент произошел в небе над США

Истребитель F-35B получил серьезные повреждения во время тренировочного вылета с базы в Аризоне. Он выстрелил сам в себя из 25-мм пушки. Пилот остался жив, но материальный ущерб составил более 2,5 млн долларов.

Инцидент произошел 12 марта 2021 года. Самолет морской пехоты США F-35B во время ночного полета подорвался на собственном снаряде. Военные не стали раскрывать детали происшествия, однако сообщили, что ему присвоен "класс А", то есть самый высокий из возможных. Это означает или гибель людей, или ущерб на сумму свыше 2,5 млн долларов. Поскольку сообщается, что пилот выжил, остается предположить, что истребитель был сильно поврежден.

F-35B может нести только 25-мм пушку, установленную в нижней части корпуса, передает The Drive. К ней прилагается полубронебойный осколочно-фугасный зажигательно-трассирующий снаряд PGU-32 / B SAPHEI-T со встроенной функцией задержки. То есть он взрывается спустя небольшое время после того, как уже попадет в цель. При этом вокруг распространяется цирконий, который самовозгорается при контакте с воздухом, что создает еще более мощный разрушительный эффект.

Судя по всему, данный боеприпас был неисправен. Центром морской безопасности США организована служебная проверка, передает телеканал "360".

Истребитель F-35B довольно часто мелькает в сводках происшествий в армии США. Осенью прошлого года он рухнул во время заправки. Экипаж успел катапультироваться, но самолет едва не убил людей на земле. Кадры, появившиеся в интернете, весьма впечатляющие.

Специалисты критикуют данный американский истребитель да его несоответствующую функционалу цену. При этом недавно стало известно, что для F-35B разрабатывается новое вооружение в ответ на российские "Кинжалы".