Шойгу напомнил о защите Дальнего Востока после запуска ракет из КНДР

Шойгу напомнил о защите Дальнего Востока после запуска ракет из КНДР
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва готова отразить как спланированную атаку противника, так и случайный выстрел с территории союзника

Российский Дальний Восток надежно защищен. В этом заверил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 25 марта, на коллегии ведомства в Москве.

Он напомнил, что на Сахалине размещены зенитно-ракетные системы С-400, на Чукотке базируются перехватчики МиГ-31БМ. На Курильских островах с декабря прошлого года несут боевое дежурство высокомобильные комплексы С-300В4 – их размещение, кстати, вызвало крайнее негодование Токио.

"В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей – от Чукотского до Японского морей",

– подчеркнул Шойгу. Он добавил, что укрепление сил Дальневосточного военного округа продолжается. В 2020 г. туда поставлены самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, бронетранспортеры БТР-82АМ и другая техника. Подготовка подразделений тоже повысилась благодаря отработке на учениях опыта, полученного в современных военных конфликтах, передает РИА "Новости". Поэтому за безопасность Дальнего Востока можно быть спокойными.

Выступление министра обороны РФ прозвучало спустя несколько часов после запуска с территории КНДР баллистической ракеты. Она упала в Японское море за пределами экономической зоны Токио (по другим данным, ракет было две). По оценке сенатора Владимира Джабарова, таким образом Пхеньян дал недвусмысленный сигнал США, которые задумали крупномасштабные военные учения у корейских берегов нынешней осенью.

Вместе с тем, подобные пуски несут потенциальную угрозу и России, поскольку дальность северокорейских ракет позволяет им достичь Сахалина и других дальневосточных областей. В связи с этим размещение на Дальнем Востоке современных российских средств ПВО и ЗРК обретают особый смысл.

В январе 2021 г. военные Пхеньяна показали на параде самую мощную ракету КНДР. Это заставило занервничать США, поскольку размещение ракетных арсеналов на северокорейских субмаринах сразу увеличивает возможную зону поражения и представляет реальную опасность для Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что власти Японии решили модернизировать собственную ракету типа "Хитонисики", увеличив ее радиус действия с 200 км до 1500 км, чтобы она могла достать до России.

Николай ВИКТОРОВ

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