Американский F-35 атаковал сам себя

Американский F-35 атаковал сам себя
Фото: Marvin Lynchard/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Истребителю нанесен ущерб на сумму в 2,5 миллиона долларов

Катаклизмы с новейшим американским истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35 продолжают наполнять информацией СМИ. На этот раз ЧП приключилось с машиной ВМС США, сообщает сайт The Drive.

По данным издания, истребитель морской пехоты F-35B случайно выстрелил в себя из собственной артиллерийской установки. Один из выпущенных снарядов повредил обшивку нижней части фюзеляжа самолета. Пилот не пострадал, ему удалось успешно посадить машину.

Сам инцидент произошел еще 12 марта 2021 г. в небе над авиабазой Юма, расположенной в штате Аризона.

По предварительным данным, нанесенный истребителю ущерб оценивается в $2,5 миллиона. Возможной причиной "самоотстрела" стали проблемы с пушкой GPU-9/A и снарядом PGU-32/B SAPHEI-T или человеческий фактор.

Центр морской безопасности классифицировал данную аварию как несчастный случай класса А, что является самым высоким уровнем по шкале подобных ЧП, которые происходят в небе и на земле, отмечает телеканал "МИР 24".

The Drive со ссылкой на портал Military.com отмечает, что взорвавшийся под F-35B снаряд PGU-32 / B SAPHEI-T расшифровывается как полубронебойный осколочно-фугасный зажигательно-трассирующий.

При правильном функционировании, когда он попадает в цель, срабатывает взрыватель с небольшой задержкой в ​​носовой части снаряда PGU-32 / B, который затем подрывает зажигательный элемент и небольшой заряд взрывчатого вещества внутри его основного корпуса. В результате взрыва также распространяется небольшое количество циркония, соединения, которое самовоспламеняется при контакте с воздухом и горит при очень высокой температуре, вызывая дополнительный ущерб.

Производитель боеприпаса General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS)на своем сайте сообщает, что эти снаряды имеют "встроенную функцию задержки для повышения конечной эффективности" и "повышенную чувствительность к царапинам".

Это означает, что взрыватели в данных снарядах предназначены для того, чтобы они успели пробить некоторую часть брони или других "барьеров" перед детонацией для максимального эффекта, в то время как сами взрыватели сконструированы таким образом, чтобы гарантировать, что они взорвутся, даже когда они будут "лишь скользить по цели, а не поразят ее непосредственно", говорится в статье.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость166428
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а в раше разбился супер-современный советский барбардировщег.
старая ржавая кочерга угробила летчиков.
другого у вас нет и не будет
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