Военную помощь из Вашингтона будут разгружать два дня

Соединенные Штаты продолжают укреплять боеспособность Вооруженных сил Украины. Накануне в порт Одессы прибыло американское судно с 350 тоннами военного снаряжения и армейскими внедорожниками для ВСУ. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на украинский портал "Думская".

"Сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел вчера вечером в одесский порт. Судно доставило на Украину около 350 т военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины предназначены для нужно ВСУ. По информации украинского издания, разгружать "подарки" от дяди Сэма будут до пятницы.

Сухогруз Ocean Glory специализируется на перевозках военного назначения.

В комментариях под этой новостью на странице "Думской" в "Фейсбуке" пользователи задаются двумя вопросами: какова цена таких "презентов" Вашингтона и насколько внедорожники новые.

В начале марта текущего года стало известно о планах Пентагона выделить киевскому режиму $150 млн в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI). Однако для этого власти Незалежной должны доказать Вашингтону, что они добились значительного прогресса в реформах в сфере безопасности.

Напомним, на прошлой неделе разведка армий ДНР и ЛНР фиксировала прибытие в зону разграничения в Донбассе с украинской стороны множества боевой тяжелой техники, в том числе танков и самоходок.

