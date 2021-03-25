Американский сухогруз доставил в Одессу армейские внедорожники

Американский сухогруз доставил в Одессу армейские внедорожники
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине остерегаются "заигрывать" с Россией
Военную помощь из Вашингтона будут разгружать два дня

Соединенные Штаты продолжают укреплять боеспособность Вооруженных сил Украины. Накануне в порт Одессы прибыло американское судно с 350 тоннами военного снаряжения и армейскими внедорожниками для ВСУ. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на украинский портал "Думская".

"Сухогруз Ocean Glory под американским флагом зашел вчера вечером в одесский порт. Судно доставило на Украину около 350 т военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машины предназначены для нужно ВСУ. По информации украинского издания, разгружать "подарки" от дяди Сэма будут до пятницы.

Сухогруз Ocean Glory специализируется на перевозках военного назначения.

В комментариях под этой новостью на странице "Думской" в "Фейсбуке" пользователи задаются двумя вопросами: какова цена таких "презентов" Вашингтона и насколько внедорожники новые.

В начале марта текущего года стало известно о планах Пентагона выделить киевскому режиму $150 млн в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI). Однако для этого власти Незалежной должны доказать Вашингтону, что они добились значительного прогресса в реформах в сфере безопасности.

Напомним, на прошлой неделе разведка армий ДНР и ЛНР фиксировала прибытие в зону разграничения в Донбассе с украинской стороны множества боевой тяжелой техники, в том числе танков и самоходок.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость164214
Пожаловаться Ответить
Гость173325
режим и хунта у вас дураков, то гэбня, то в <цензура> военные или еbнутые на всю голову афганцы и другая разная hуйня, у нас уже второй законно избранный президент, а у вас, посланный на <цензура> всем миром плешивый-карлик, окурок-дегенерат, бункерная крыса.
да, хоть сто раз выбирайте себе новых президентов
все равно одни дырявые презервативы получаются
может в консерватории что то подправить? :))
хотя....лоботомию если только рогулям
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Гость183264
"35 армейских внедорожников HMMWV" - сколько до линии соприкосновения доедет? 1? 1,5? Остальные то понятно куда денуться)))))
Ничего страшного, что они УБИТЫЕ ( песчаная раскраска, это после Африки )! Если HMMWV заглохнут, то укроУПЫРИ - анальные побратимы их волами запрягут и вперёд, в атаку!
М
Пожаловаться Ответить
Рон, к кому я должен обратиться?
У рагуля 2 несбыточных мечты:
- развал России
- вступление в ЕС и НАТО
Ни того не другого не будет, но рагули только и живут ради этого. Мечтайте дальше.
ага,сначала муйданы устраивали против воров и ждали когда же их оденут в кружевное бельишко,наладят экономику,пенсии поднимут теперь вся надежда на санкции против россии.вот как только так сразу у них наладится жись,все свелось к мячтам о ес,санкциям и лизанию запада
и ведь это стадо когда то были людьми,с нами в космос летали.корабли и самолеты строили и вместе посылали запад в эротич путешествие
прошло то каких то 30 лет и они вновь превратились в мутантов
как сказал проф преображенский - атавизм ...........
Гость173325
Пожаловаться Ответить
режим и хунта у вас дураков, то гэбня, то в <цензура> военные или еbнутые на всю голову афганцы и другая разная hуйня, у нас уже второй законно избранный президент, а у вас, посланный на <цензура> всем миром плешивый-карлик, окурок-дегенерат, бункерная крыса.
Рон, к кому я должен обратиться?
Пожаловаться Ответить
Гость166428
не было еще против вас санкций.
это были предварительные ласки.
а теперь вам вставят по самые яички
У рагуля 2 несбыточных мечты:
- развал России
- вступление в ЕС и НАТО
Ни того не другого не будет, но рагули только и живут ради этого. Мечтайте дальше.
Гость166428
Пожаловаться Ответить
Рон, к кому я должен обратиться?
Санкций с 20212 года ввели даже не помню сколько, но жить хуже и хуже с каждым становится почему-то на укроине. Той самой которая "весьмирснами".
не было еще против вас санкций.
это были предварительные ласки.
а теперь вам вставят по самые яички
Рон, к кому я должен обратиться?
Пожаловаться Ответить
Гость166428
вам бы перед новыми санкциями тоже не мешало бы попу подмыть
Санкций с 20212 года ввели даже не помню сколько, но жить хуже и хуже с каждым становится почему-то на укроине. Той самой которая "весьмирснами".
Гость166428
Пожаловаться Ответить
Рон, к кому я должен обратиться?
Они щеню поют и низко кланяются, подмывают дупы, затариваются стекломоем, облизывают грязные ботинки хозяев, готовят речи на тему какая это суперпуперперемога и вообще они теперь всю галактику на этом старье завоюют.
вам бы перед новыми санкциями тоже не мешало бы попу подмыть
Рон, к кому я должен обратиться?
Пожаловаться Ответить
крым наш
чё каклы не скачете?или от радости в зобу дыханье спёрло?
Они щеню поют и низко кланяются, подмывают дупы, затариваются стекломоем, облизывают грязные ботинки хозяев, готовят речи на тему какая это суперпуперперемога и вообще они теперь всю галактику на этом старье завоюют.
Гость166428
Пожаловаться Ответить
отличные новости перед наступлением на лугандонских бармалеев !
1 2
новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Следствие проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей