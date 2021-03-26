В Конгрессе раскритиковали программу F-35 из-за огромных расходов

В Конгрессе раскритиковали программу F-35 из-за огромных расходов
Фото: US Navy/ Navy Office of Information/ www.globallookpress.com
В палате представителей высказались об "огромных проблемах" с истребителями

Член палаты представителей Соединенных Штатов от Калифорнии, представитель комитета по вооруженным силам США Джон Гараменди заявил об "огромной проблеме", связанной с эксплуатацией новейших истребителей F-35. По словам конгрессмена, власти приобретают новые модели самолетов, однако не могут поддерживать в рабочем состоянии более устаревшие модели.

По мнению Гараменди, из-за высоких расходов Штаты, вполне вероятно, вынужденно свернут программу по F-35.

"По этой же причине чем больше мы закупаем, тем хуже наша общая производительность. Рано или поздно все это прекратится", – считает конгрессмен.

Как отмечает Popular Mechanics, Гараменди является далеко не единственным критиком программы в Конгрессе. До этого в марте Адам Смит от Вашингтона назвал производство F-35 "крысиным убежищем" из-за непомерных расходов. Чиновник призвал власти "сократить потери" и привлечь инвестиции в развитие других самолетов.

"Стоимость эксплуатационного часа быстро увеличивается. ВВС желают, чтобы каждый пилот имел минимум 200 часов налета в год. При цене 35 000 долларов в год 24 пилота обойдутся в 168 миллионов долларов на годовой налет. Эскадрилья F-15 же обойдется в 129 миллионов долларов", – пишет Popular Mechanics.

Как отмечает источник, американским ВВС в самом срочном порядке необходимо пересмотреть стратегию для оптимизации расходов на программу. Власти нацелены на снижение эксплуатации до 25 тыс. долларов в час. Однако в воздушном командовании считают, что такая цель невыполнима из-за передовых технологий в Китае.

Егор МАЛКОВ

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