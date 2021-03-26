Детище холодной войны до сих пор пользуется авторитетом у стран всего мира, считает обозреватель

Советский истребитель Су-57 является последним "крупным" самолетом предыдущего поколения. Модель зарекомендовала себя как невероятно успешный проект – речь идет о крупногабаритном и мощном судне, которое способно выдержать ряд модернизаций в течение длительной эксплуатации, пишет обозреватель Роберт Фарли.

В 1970-х годах в КБ "Сухого" приступили к разработкам самолета, который бы учитывал возможности F-15 и при этом мог обладать необходимой для воздушного господства гибкостью.

"Его возможности огромны. Он развивает скорость до 2,35 Маха с удельной тягой выше единицы, несет до восьми ракет класса "воздух-воздух". Опытно пилотируемый Су-27 может выполнять невероятное количество маневров, многие из которых приводят в восторг зрителей авиашоу по всей России и Европе", – пишет журналист в своей статье на National Interest.

Самолет до сих пор сохраняет лидерство на мировом ВПК благодаря невероятной гибкости базовой рамы и "безболезненной" модернизации.

"Первоначальная версия Flanker имела огромный экспортный успех и до сих пор используется в 11 ВВС по всему миру. В некоторых тлеющих конфликтах (Эфиопия-Эритрея, Вьетнам-Китай) обе стороны летают на Су-27. В общей сложности 809 самолетов поступили на вооружение, плюс большие производственные заказы на несколько вариантов", – подытожил Фарли.

Ранее The National Interest назвал Су-27 "худшим кошмаром" для атлантического блока, заявив об их невероятной эффективности против американских ВВС.