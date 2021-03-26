Впервые в истории сразу три атомные подлодки всплыли в Арктике - видео

Впервые в истории сразу три атомные подлодки всплыли в Арктике - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Радиус операции составил всего триста метров

Впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли из-подо льдов Арктики три атомных ракетоносца. Об этой уникальной операции президенту РФ Владимиру Путину сегодня доложил главнокомандующий Военно-морским флотом страны адмирал Николай Евменов.

По его словам, толщина льда составляла полтора метра. Подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров", передает "Интерфакс".

Кроме того впервые была проведена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность", сообщил главком.


На распространенных Минобороны РФ видеокадрах отечественные субмарины всплывают под треск льда. На одном ракетоносце появляются офицеры и машут в камеру летящему беспилотнику.

При этом не уточняется, какие именно подводные лодки участвовали в учениях.

Накануне стало известно, что Пентагон размещает в Норвегии на военной базе ВВС Эрланд около 200 своих летчиков, а такжечетыре бомбардировщика B-1B Lancer. Вся эта боевая мощь направлена на сдерживание России в Арктическом регионе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГостьИВАН
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Гость184613
Там белые медведи ещё не заикаются?
Они уже от страха мычат и блеют
Гость183032
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Где находится КанадА?
ГостьИВАН
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<цензура>-<цензура>!!! СВИНОРЫЛЫЕ АМЕРИКОСЫ УДЕРЖАЛИ РОССИЮ В АРКТИКЕ.
Гость183032
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Там Бидонов энд компани заикаися.
Гость184613
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Там белые медведи ещё не заикаются?
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