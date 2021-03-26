Радиус операции составил всего триста метров

Впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли из-подо льдов Арктики три атомных ракетоносца. Об этой уникальной операции президенту РФ Владимиру Путину сегодня доложил главнокомандующий Военно-морским флотом страны адмирал Николай Евменов.



По его словам, толщина льда составляла полтора метра. Подлодки всплыли "по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров", передает "Интерфакс".

Кроме того впервые была проведена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность", сообщил главком.

На распространенных Минобороны РФ видеокадрах отечественные субмарины всплывают под треск льда. На одном ракетоносце появляются офицеры и машут в камеру летящему беспилотнику.

При этом не уточняется, какие именно подводные лодки участвовали в учениях.

Накануне стало известно, что Пентагон размещает в Норвегии на военной базе ВВС Эрланд около 200 своих летчиков, а такжечетыре бомбардировщика B-1B Lancer. Вся эта боевая мощь направлена на сдерживание России в Арктическом регионе.

