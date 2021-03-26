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Впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли из-подо льдов Арктики три атомных ракетоносца. Об этой уникальной операции президенту РФ Владимиру Путину сегодня доложил главнокомандующий Военно-морским флотом страны адмирал Николай Евменов.
Кроме того впервые была проведена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность", сообщил главком.
На распространенных Минобороны РФ видеокадрах отечественные субмарины всплывают под треск льда. На одном ракетоносце появляются офицеры и машут в камеру летящему беспилотнику.
При этом не уточняется, какие именно подводные лодки участвовали в учениях.
Накануне стало известно, что Пентагон размещает в Норвегии на военной базе ВВС Эрланд около
200 своих летчиков, а такжечетыре бомбардировщика B-1B Lancer.
Вся эта боевая мощь направлена на сдерживание России в Арктическом регионе.
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