Деталь штурмовика была обнаружена в поле, летчики не пострадали

В Чехии в ходе тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС Республики отвалилась крышка кабины. Об этом сегодня сообщила журналистам представитель генштаба Магдалена Дворжакова.

"Экипаж среагировал на это согласно инструкции, снизив высоту полета, после чего он благополучно сел на своем аэродроме. Крышка кабины была найдена в поле. Никто не пострадал", – цитирует РИА "Новости" полковника.

Причинами инцидента занимается комиссия из специалистов ВВС и Минобороны, а также представителей завода-производителя Aero Vodochody, добавила Дворжакова.

В настоящий момент полеты самолетов L-159 временно приостановлены.

Первый серийный учебно-тренировочный штурмовик чешского производства поступил на вооружение ВВС страны в октябре 1999 г.

Накануне мы сообщали, что в начале марта текущего года новейший американский истребитель морской пехоты F-35B в небе над авиабазой Юма случайно выстрелил в себя из собственной артиллерийской установки. Летчик не пострадал и смог посадить машину на базу. Эксперты оценили ущерб лайнеру в $2,5 миллиона.

