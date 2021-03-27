Кадры набрали десятки тысяч просмотров в Сети

Эффектное появление атомных подлодок РФ в Арктике вызвало довольно бурную реакцию в Японии. Видео опубликовал телеканал NHK на странице в Твиттер. Публика проявила неподдельный интерес – кадры просмотрели десятки тысяч человек. Пользователи также оживленно комментировали учения российских военных.



Одному из комментаторов видео напомнило фильм "К-19". Другой заявил, что не удивился бы появлению российского лидера Владимира Путина, который "сломает лед голыми руками". Еще один пользователь признался, что выбора, "кроме как испугаться", после просмотра нет.

Напомним, о том, что впервые в истории сразу три подводные атомные лодки всплыли в Арктике, Путину доложили накануне. Эффектное видео опубликовало Министерство обороны РФ. Подлодки проломили лед толщиной полтора метра. Подробности о том, какие именно подводные лодки участвовали в учениях в Арктике, в военном ведомстве пока не раскрывают.