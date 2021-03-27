Видео с ломающими лед российскими подлодками в Арктике поразило японцев

Кадры набрали десятки тысяч просмотров в Сети

Эффектное появление атомных подлодок РФ в Арктике вызвало довольно бурную реакцию в Японии. Видео опубликовал телеканал NHK на странице в Твиттер. Публика проявила неподдельный интерес – кадры просмотрели десятки тысяч человек. Пользователи также оживленно комментировали учения российских военных.

Одному из комментаторов видео напомнило фильм "К-19". Другой заявил, что не удивился бы появлению российского лидера Владимира Путина, который "сломает лед голыми руками". Еще один пользователь признался, что выбора, "кроме как испугаться", после просмотра нет.

Напомним, о том, что впервые в истории сразу три подводные атомные лодки всплыли в Арктике, Путину доложили накануне. Эффектное видео опубликовало Министерство обороны РФ. Подлодки проломили лед толщиной полтора метра. Подробности о том, какие именно подводные лодки участвовали в учениях в Арктике, в военном ведомстве пока не раскрывают.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость185165
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Гость166428
за водкой чтоли всплывали ?
Молодцы россияне.
Гость185164
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Гость166428
за водкой чтоли всплывали ?
Конечно и заодно пописать, так сказать пометить чья территория.
Гость178684
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Гость166428
за водкой чтоли всплывали ?
Ты похоже алконавт с большим стажем,коль мысли дальше водки не идут.
Гость166428
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за водкой чтоли всплывали ?
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