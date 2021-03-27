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Эффектное
появление атомных подлодок РФ в Арктике вызвало довольно бурную реакцию в
Японии. Видео опубликовал телеканал NHK на странице в Твиттер. Публика проявила неподдельный интерес
– кадры просмотрели десятки тысяч человек. Пользователи также оживленно
комментировали учения российских военных.
Одному из комментаторов видео напомнило фильм "К-19". Другой заявил, что не удивился бы появлению российского лидера Владимира Путина, который "сломает лед голыми руками". Еще один пользователь признался, что выбора, "кроме как испугаться", после просмотра нет.
ロシア軍は、巨大な原子力潜水艦が北極海の厚い氷を割って浮上する特殊な訓練の様子を公開し、アメリカや中国などが北極圏の開発に関心を抱くなか、ロシア軍の存在感を示すねらいがあるとみられます。https://t.co/J0JYpQHTev#nhk_video pic.twitter.com/51cJRRJodJ— NHKニュース (@nhk_news) March 27, 2021
Напомним, о том, что впервые в истории сразу три подводные атомные лодки всплыли в Арктике, Путину доложили накануне. Эффектное видео опубликовало Министерство обороны РФ. Подлодки проломили лед толщиной полтора метра. Подробности о том, какие именно подводные лодки участвовали в учениях в Арктике, в военном ведомстве пока не раскрывают.
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