Какой сигнал Россия подала американцам эффектным появлением подлодок

Военные маневры оценил адмирал

Экс-главаГлавного штаба ВМФ Виктор Кравченко считает, что американцам не стоит недооценивать всплытие наших подлодок в Арктике. Таким эффектным появлением сразу трех субмарин Россия подала США явный сигнал, заявил он. Об этом пишет "Интерфакс".

Москва таким образом хотела показать, что не только американцы хотят осваивать северные моря. Россия там присутствует уже давно, отметил эксперт.

Кроме того, РФ неслучайно продемонстрировала, как одновременно пробивают толщу льда сразу три наших подлодки. Это напоминание о том, что ни у Британии, ни у Штатов нет таких технологий.

Видео с появлением сумбарин накануне опубликовало Министерство обороны РФ. О маневрах доложили президенту России Владимиру Путину. Оценили всплытие подлодок и за рубежом. Японский телеканал опубликовал кадры в своем Твиттере. Они набрали десятки тысяч просмотров, а пользователи оживленно обсуждают происходящее на видео.