От Минобороны ФРГ требуют провести срочную проверку всех систем ВМФ страны

Устройства навигации, установленные на подлодках ВМС Германии, были разработаны в России. Их нашли примерно в 100 кораблях, которые находятся в составе флота. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По данным издания, устройства были разработаны питерской компанией "Транзас", с которой Берлин начал сотрудничать в 2005 году во времена канцлера Герхарда Шредера. Также часть современных подлодок – в частности U35 и U36, введенные в состав флота в 2015 и 2016 годах соответственно, – получили навигационную систему Transas Navi-Sailor 4000.

Bild пишет, что шифрование в данных устройствах не соответствует стандарту НАТО, которое считается "самым безопасным". На условиях анонимности военно-морской офицер поделился с изданием собственной оценкой "находки".

"Конечно, мы обеспокоены тем, что наши данные будут перехвачены – например, иностранными спецслужбами", – заявил он.

В Министерстве обороны Германии, в ответ на заявления об опасности установленного оборудования, утверяют, что правительство прилагает огромные усилия для обеспечения информационной и кибербезопасности в военной сфере. Однако скандал от этого не утихает.

От немецких властей требуют провести дополнительную проверку программного обеспечения ВМФ на предмет безопасности. Также Министерство обороны призывают к ответу, почему на подлодках не было установлено оборудование, разработанное производителями из стран НАТО.