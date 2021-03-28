Залп осуществляется под водой

Командир подводной лодки "Великий Новгород" показал, как проходит подготовка и запуск крылатых ракет "Калибр".

На начальном этапе подлодка занимает подводное положение, а затем осуществляет залп под водой. Операцией руководит командир корабля, которому командиры соответствующих отсеков сообщают о готовности ракет к запуску. Командир же направляет судно на необходимый курс и глубину.

В эфире передачи "Военная приемка", которая выходит на телеканале "Звезда", командир подлодки Денис Сопин рассказал, что "Калибр" – это ракетная торпеда. При ее запуске сначала осуществляется пуск торпеды, а затем торпедная часть удаляется, а "Калибр" продолжает следовать по воздушным участкам, как ракета.

При этом никакой "тряски" или других физических ощущений от запуска крылатой ракеты нет. По словам командира, экипаж ощущает лишь радость от выполнения поставленной задачи.

Кстати, "Великий Новгород" участвовал в реальных боевых пусках "Калибров". Залпы производились по объектам террористов в Сирии. Всего было сделано 14 пусков ракет.

"Пуски производились в нескольких залпах. Речь идет о поражении объектов террористов в Сирии",

– объяснил Сопин.

Напомним, что ранее стало известно, что Россия разработала план уничтожения американских авианосцев. Для этого в РФ начнут производить подлодки под новейшие крылатые ракеты "Калибр" и "Циркон".

Линейка подлодок "Антей" к 2023-му году увеличится до 7 единиц.