Бурная реакция зарубежных таблоидов не заставила себя ждать

26 марта впервые в истории ВМФ России сразу три атомные подлодки всплыли из-подо льдов Арктики. Этот поистине легендарный момент был запечатлен на видео, которое тут же распространилось в Сети. Британские СМИ не смогли пройти мимо, бурно отреагировав на всплытие российских подлодок.

Авторы Daily Mail показали читателям видео, на котором атомные подлодки прорываются сквозь арктические льды, находясь совсем рядом друг к другу. В комментариях тут же начались бурные обсуждения такой якобы явной "демонстрации силы".

"Всплыть сквозь лед в такой близости друг от друга – впечатляющая навигация!", "Потрясающе!", "Если у них есть формальный военный союз с Китаем, Ираном и Северной Кореей, то мир находится в большой беде", "Их новые подводные лодки лучше всего то, что у нас есть", "Путин, должно быть, смеялся до упаду, когда Байден стал президентом", "Люблю русских",

– написали британцы в комментариях, признав, что маневр российских подлодок действительно заслуживает восхищения.

Также журналистам указали на двойные стандарты. Мол, когда британские военные делают успехи, это называется подвигом, а когда нечто подобное совершает Москва, то это тут же называют "демонстрацией силы".

Напомним, что видео с российскими подлодками также вызвало бурные эмоции у японцев.

Также российский адмирал указал на то, какой именно сигнал Москва подала Вашингтону таким эффектным появлением подлодок в Арктике.