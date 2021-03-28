"Мир находится в большой беде": британцев шокировал трюк подлодок ВМФ РФ в Арктике

"Мир находится в большой беде": британцев шокировал трюк подлодок ВМФ РФ в Арктике
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Бурная реакция зарубежных таблоидов не заставила себя ждать

26 марта впервые в истории ВМФ России сразу три атомные подлодки всплыли из-подо льдов Арктики. Этот поистине легендарный момент был запечатлен на видео, которое тут же распространилось в Сети. Британские СМИ не смогли пройти мимо, бурно отреагировав на всплытие российских подлодок. 

Авторы Daily Mail показали читателям видео, на котором атомные подлодки прорываются сквозь арктические льды, находясь совсем рядом друг к другу. В комментариях тут же начались бурные обсуждения такой якобы явной "демонстрации силы". 

"Всплыть сквозь лед в такой близости друг от друга – впечатляющая навигация!", "Потрясающе!", "Если у них есть формальный военный союз с Китаем, Ираном и Северной Кореей, то мир находится в большой беде", "Их новые подводные лодки лучше всего то, что у нас есть", "Путин, должно быть, смеялся до упаду, когда Байден стал президентом", "Люблю русских", 

– написали британцы в комментариях, признав, что маневр российских подлодок действительно заслуживает восхищения. 

Также журналистам указали на двойные стандарты. Мол, когда британские военные делают успехи, это называется подвигом, а когда нечто подобное совершает Москва, то это тут же называют "демонстрацией силы". 

Напомним, что видео с российскими подлодками также вызвало бурные эмоции у японцев. 

Также российский адмирал указал на то, какой именно сигнал Москва подала Вашингтону таким эффектным появлением подлодок в Арктике. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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182693-<цензура> нас рали в пасть видимо, пичалька! Бандеротраур.
Гость182693
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Всем нас рать.
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