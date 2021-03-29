Благодаря вертолетам грузовые борта находятся в безопасности

Российские пилоты демонстрируют высокий уровень профессионализма и компетенции в выполнении своих обязанностей на авиационной базе в сирийском Хмеймиме. Впечатляющие кадры полета Ми-35 появились в общем доступе.



На территории базы в Сирийской Арабской Республике непрестанно кипит работа. Военно-транспортная авиация осуществляет огромное количество рейсов. Разумеется, каждый вылет воздушных судов должен быть защищен. На земле функции щита успешно выполняют системы противовоздушной обороны.

А в небе защиту грузовых самолетов обеспечивают ударные вертолеты Ми-35. Как воздушные аппараты несут службу, показал телеканал "Звезда". Слаженные действия экипажей военных вертолетов обеспечивают полную безопасность груза.

Как пояснил один из членов экипажа, Ми-35 прикрывают грузовые воздушные суда, в которых перевозят важное оборудование и пассажиров. Тяжелые транспортники при отрыве от земли весьма уязвимы для наземного вооружения. Поэтому вертолеты-защитники бдительно отслеживают все происходящее и контролируют ситуацию рядом со взлетной полосой.

Профессионалы своего дела довели технику защитных полетов до совершенства, сейчас экипаж действует максимально оперативно и эффективно.

Напомним, в начале месяца стало известно об эвакуации российского боевого вертолета Ми-35 после экстренной посадки в Сирии.