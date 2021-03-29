Обозреватели предрекли победу РФ в случае конфликта в Восточной Европе

Россия сохраняет свои преимущества на суше в Балтийском море, невзирая на то, что с каждым годом общее количество "козырей" в руках у Москвы сокращается. Об этом пишет обозреватель шведского издания Aftonbladet Николас Вент.

По информации доклада аналитического центра RAND, сделанного в 2016 году, в смоделированном военном конфликте в пределах Прибалтики близрасположенные государства НАТО оказались разгромлены Россией за считанное количество дней, а доступные в тот момент силы атлантического блока не смогли ничего ей противопоставить.

Однако в новом сценарии Института оборонных исследований (FOI) общий расклад между силами НАТО и РФ оказался примерно равным. Тем не менее, при проведении операции в Прибалтике главное преимущество будет на стороне россиян – особенно на территории суши.

Так, в активе Минобороны имеются до 68 механизированных батальонов, в то время как у НАТО лишь до 43. На стороне России – большее число наземных средств тяжелого вооружения с улучшенными параметрами обороны и огневой мощи. Аналогичная ситуация наблюдается с артиллерией, наземными ПВО и средствами РЭБ.

Вент также напомнил, что РФ задействовала силы близко у своих границ. По этой причине российская армия может рассчитывать на эффективное подкрепление, пишет Aftonbladen.

Ранее китайское издание Sohu заявило, что Россия ответит сокрушительным ударом в ответ на провокации атлантического блока. НАТО участило военные учения у российских границ из-за передовых технологий и вооружения своего геополитического соперника, однако терпение Кремля приближается к точке предела.