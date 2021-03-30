Незалежные продолжают надеяться на принятие в альянс

Вооруженные силы Украины почти готовы вступить в НАТО. Это ясно дал понять их главнокомандующий Руслан Хомчак.

Правда, нужно еще немного постараться. Из возможных 10 баллов главком оценил степень этой готовности на 8,5 – 9, "скромно занизив" показатель.

Однако наступит момент, когда незалежные в альянсе "будут членами полноценными". Пока же им "дают домашнее задание", отметил главком в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Журналистк спросила, не стоит ли вначале стать партнером США вне блока. На это Хомчак ответил, что Украина войдет в состав НАТО, когда окажется готова во всех сферах.

ВСУ полным ходом идут к тому, чтобы достичь тех возможностей, при наличии которых в альянсе подтвердят их полную готовность к членству. Однако это зависит не только от армии, но и от всей страны, заявил главком.

Он уверен, что это возможно. Но необходимо еще потрудиться. В целом же коллектив вооруженных сил Незалежной жаждет перемен, сообщил Хомчак.

Тем временем Россия сделала бессмысленным существование НАТО. Изменение подхода РФ к национальной обороне грозит распадом Североатлантического блока.

Ранее Германия заблокировала Украине дорогу в альянс. Канцлер ФРГ высказалась против предоставления Незалежной Плана действий по членству в организации.

Между тем в Киеве рассчитывают, что, оценив их усилия по выполнению всех требований, Запад уже в 2021 году выдаст Незалежной План действий по членству в альянсе. А лет через десять после этого Украина войдет в состав блока.