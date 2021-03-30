Глава ВСУ "скромно" оценил шансы на вступление в НАТО

Глава ВСУ "скромно" оценил шансы на вступление в НАТО
Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Незалежные продолжают надеяться на принятие в альянс

Вооруженные силы Украины почти готовы вступить в НАТО. Это ясно  дал понять их главнокомандующий Руслан Хомчак.

Правда, нужно еще немного постараться. Из возможных 10 баллов главком оценил степень этой готовности на 8,5 – 9, "скромно занизив" показатель.

Однако наступит момент, когда незалежные в альянсе "будут членами полноценными". Пока же им "дают домашнее задание", отметил главком в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

Журналистк спросила, не стоит ли вначале стать партнером США вне блока. На это Хомчак ответил, что Украина войдет в состав НАТО, когда окажется готова во всех сферах.

ВСУ полным ходом идут к тому, чтобы достичь тех возможностей, при наличии которых в альянсе подтвердят их полную готовность к членству. Однако это зависит не только от армии, но и от всей страны, заявил главком. 

Он уверен, что это возможно. Но необходимо еще потрудиться. В целом же коллектив вооруженных сил Незалежной жаждет перемен, сообщил Хомчак.

Тем временем Россия сделала бессмысленным существование НАТО.  Изменение подхода РФ к национальной обороне грозит распадом Североатлантического блока.

Ранее Германия заблокировала Украине дорогу в альянс. Канцлер ФРГ высказалась против предоставления Незалежной Плана действий по членству в организации.

Между тем в Киеве рассчитывают, что, оценив их усилия по выполнению всех требований, Запад уже в 2021 году выдаст Незалежной План действий по членству в альянсе. А лет через десять после этого Украина войдет в состав блока. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость187027
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Ну, и чё?! Допустим, чисто гипотетически, что хохляндию примут в нату. Хохлы, думаете, что за Донбасс натовцы воевать полезут за вас? Ага, счаз! Вспомните, как турки резво в нату за защитой побежали, когда Российский самолет сбили. Ну, и что ната? Пальцем по пальцу не ударила. А Турция, межу прочим, - давнишний член наты. А тут какая-то хохляндия?
Гость171806
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"Между тем в Киеве рассчитывают, что, оценив их усилия..." - т.е.визжать на весь мир, шмалять по Донбассу, набирать в армию дегенератов. Это вот эти усилия должно НАТО оценить?
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