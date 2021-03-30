Изначально судна находились в середине образовавшейся пробки

По Суэцкому каналу, который ранее был почти на неделю заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация. В результате нескольких дней простоя на северном и южном входах в канал, а также в Большом Горьком озере образовалась "пробка", состоящая из 422 кораблей. Однако российские военные корабли, которые находились в середине огромной пробки, решили пропустить вперед.

Танкер "Кола" и ракетный корвет "Стойкий" стали одними из первых суден, которые вошли в Суэцкий канал со стороны Красного моря, сообщает EADaily. Уже примерно к 10 утра военным суднам удалось достигнуть точки, которая делит судоходный канал на две части. Средняя скорость составляет примерно 10 узлов.

Всего российские корабли, которые возвращались с учений в Оманском заливе и Индийском океане, провели в очереди неделю. Когда произошел инцидент с Ever Given, "Стойкий" и "Кола" уже стояли в очереди на проход.

При этом глава администрации Суэцкого канала отмечал, что сейчас все службы готовы к круглосуточной работе, чтобы поскорее разобраться с огромной очередью из судов. Ожидается, что на устранение пробки потребуется около 3 дней, пишет РИА "Новости".

К сегодняшнему утру планировалось провести через канал 113 кораблей в обоих направлениях.

К слову, ситуацию с Ever Given Усама Рабиа считает случайностью. Точные обстоятельства и причины случившегося выяснит расследование, которое анонсировал владелец судна.

Ранее китайские аналитики рассказали о выгоде, которую может извлечь Россия из аварии в Суэцком канале.