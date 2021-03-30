Заявление Байдена вызвало беспокойство в России

Заявление Байдена вызвало беспокойство в России
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В МИД РФ отреагировали на решение президента США о войсках

В России обеспокоены очередным заявлением Джо Байдена. Последствия его слов невозможно предугадать, однако есть чего опасаться, указал сотрудник МИД РФ в кулуарах конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс", проходящей в столице Таджикистана Душанбе.

Предупреждение американского лидера нарушает соглашения, принятые в Дохе, отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. И добавил, что в нашей стране тщательно изучат сказанное главой Белого дома и подумают о дальнейших действиях.  

Также российский дипломат опроверг утверждение президента Афганистана Ашрафа Гани о том, что активные боевые действия в стране прекратились. На самом деле вооруженные столкновения продолжаются, сообщил он.

Наша страна рассчитывает на реальные итоги встречи в Душанбе. И ждедет продвижения в этом процессе, сообщил Кабулов.

По его словам противоречия в правительстве Афганистана сильно мешают мирным переговорам в Дохе. Там должны придерживаться единых позиций, ведь придется договариваться с талибами, пояснил  спецпредставитель РИА "Новости". 

Ранее Джо Байден высказался о выводе американских войск из Афганистана. По его словам, сделать это в установленный по соглашению срок – до 1 мая – не удастся по "тактическим причинам".

Но они останутся в Афганистане ненадолго, заверил Глава США. Однако точной даты их ухода из этой страны не назвал.

Тем временем на Украине предрекли скорый крах Джо Байдену. Разрушительная политика американского президента приведет к его провалу – он сможет руководить США лишь один год.

Полина ДОРОЖКИНА

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