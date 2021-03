Возможности Военно-морского флота России продолжают будоражить мировое сообщество. В Сети появились впечатляющие кадры с нашей субмариной в Арктике. Подлодка позирует "фотографам" из космоса рядом с грандиозным отверстием во льду.



Как пояснили эксперты, такая дыра в ледяном покрытии могла появиться в результате запуска ракет. Его осуществили российские моряки, чтобы облегчить всплытие субмарины на поверхность.

На кадры со спутника попала атомная подлодка (АПЛ) "Умка". Живописные снимки опубликованы представителями организации Maxar Technologies. Основная специализация компании – космические технологии.

#Satellite imagery from March 27, 2021, reveals a Russian #naval exercise, known as Umka-2021, in progress. Seen here is a Delta IV #submarine partially broken through the ice south of Alexandra Island. pic.twitter.com/zk9yPue9gJ