Диаметр "проруби" достиг 24 метров

Возможности Военно-морского флота России продолжают будоражить мировое сообщество. В Сети появились впечатляющие кадры с нашей субмариной в Арктике. Подлодка позирует "фотографам" из космоса рядом с грандиозным отверстием во льду.



Как пояснили эксперты, такая дыра в ледяном покрытии могла появиться в результате запуска ракет. Его осуществили российские моряки, чтобы облегчить всплытие субмарины на поверхность.

На кадры со спутника попала атомная подлодка (АПЛ) "Умка". Живописные снимки опубликованы представителями организации Maxar Technologies. Основная специализация компании – космические технологии.

#Satellite imagery from March 27, 2021, reveals a Russian #naval exercise, known as Umka-2021, in progress. Seen here is a Delta IV #submarine partially broken through the ice south of Alexandra Island. pic.twitter.com/zk9yPue9gJ — Maxar Technologies (@Maxar) March 29, 2021

По данным издания The Drive, фотография была сделана, когда субмарина участвовала в экспедиции в Арктику. Данное мероприятие проводилось во второй половине марта.

Для того чтобы вырваться на поверхность, российские военные запустили несколько торпед. В прессе пишут, что в итоге в ледяном арктическом покрове появилась круглая дыра в 24 метра.

К слову, недавно в интернет-пространстве активно обсуждали грандиозное всплытие из-подо льдов Арктики сразу трех атомных подлодок России. Британские пользователи Сети тут же объявили, что такие действия являются явной "демонстрацией силы".