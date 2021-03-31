Провокация Запада: в России ответили на "стягивание" войск к Украине

Провокация Запада: в России ответили на "стягивание" войск к Украине
Фото: Alexander Farnsworth /picture alliance/ www.globallookpress.com
продолжениеСоратница Зеленского испугалась войны в Донбассе и захотела сбежать с Украины
Белый дом таким образом подогревает напряженность, уверен аналитик

Недавнее сообщение американского издания New York Times, в котором заявляется, что российская армия стягивает силы к украинским границам, призвано подогреть напряженность в регионе. Такое заявление сделал военный эксперт, главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

Ранее западное СМИ опубликовало новость о стягивании войск армии РФ к украинским границам. Журналисты сослались на одного из американских госслужащих, который утверждает, что Минобороны сосредоточило в регионе несколько тысяч военнослужащих. Именно по этой причине, утверждает представитель Белого дома, командование американских ВС в Европе повысило свой уровень готовности  до максимального.

Как считает сам Коротченко, публикация западных журналистов является лишь вбросом, призванным подогреть антироссийские настроения на Украине, а также спровоцировать рост напряженности в отношениях двух стран. Российские войска находятся в местах постоянного дислоцирования и выполняют задачи по плану военной подготовки на 2021 год. Американские медиа таким образом лишь отыгрывают "антироссийскую тему" для своих читателей, считает эксперт.

"Москву пытаются изобразить агрессором, готовящимся к вторжению на Украину", – выразил мнение специалист в интервью РИА "Новости".

Коротченко также отметил, что обострение ситуации в Донбассе станет неминуемым лишь в случае вторжения войск ВСУ в ДНР и ЛНР. Основная угроза заключается именно в этом.

Тем не менее, добавил военный эксперт, если Киев приступит к зачистке неподконтрольных регионов, в которых проживают тысячи жителей с паспортами РФ, Россия вынужденно склонит Украину к миру. Однако такой вариант возможен при вторжении Незалежной в Донбасс, которое поставит под угрозу проживающих в регионе граждан РФ, заключил специалист.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность из-за текущей ситуации в Донбассе.

Егор МАЛКОВ

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Гость188166
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Гость188333
Да заткнись ты со своей "Киево-Могилянская академия". Помойка отстойнвя.
В этой "помойке" учился М.Ломоносов
СашокГость
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Гость188166
Ты или дебил или неуч. Когдв Крым принадлепжал Российской Фдерации ?. НИКОГДА. Учи историю, дебил.
Грамотный салллоёб,это чтото
Гость173540
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Гость188166
Пищалка, заткни свой писк, а то скоро и пищать будет нечем.
"историк", сам не квакай, не красиво, и неприлично переходить на личности, а на личные оскорбления - тем-более...
Гость188333
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Гость188166
Российская империя не имеет никакого отношения к России. Если глубоко копать в историю, то Москвы не было еще тогда, когда в древнем Киеве была одна из первых научных академий в Европе. Киево-Могилянская академия. а на территрии нынешней Москвы квакали лягушки. Понял, дебил. Учи историю, а не плешивого карлика вариации на тему истории.
Да заткнись ты со своей "Киево-Могилянская академия". Помойка отстойнвя.
гость
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188166 ты че гомосек не понял что ли, штаны сымай гагно, е666ать щаз тебя будем, черт драный :-)), вафел бандеровский. Желающие подходим!
Гость188166
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гость
188166 петух, будешь кудахтать тут, твое очко перейдет к зрителям, из пасти клыки вырвем и (о(ать заставим, бандер. Сразу поймешь чей Крым!
Пищалка, заткни свой писк, а то скоро и пищать будет нечем.
Гость173540
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Гость188166
Российская империя не имеет никакого отношения к России. Если глубоко копать в историю, то Москвы не было еще тогда, когда в древнем Киеве была одна из первых научных академий в Европе. Киево-Могилянская академия. а на территрии нынешней Москвы квакали лягушки. Понял, дебил. Учи историю, а не плешивого карлика вариации на тему истории.
"историк", сам не квакай, не красиво, и неприлично переходить на личности
гость
Пожаловаться Ответить
188166 петух, будешь кудахтать тут, твое очко перейдет к зрителям, из пасти клыки вырвем и (о(ать заставим, бандер. Сразу поймешь чей Крым!
Гость188166
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Пятро
Крым был и будет всегда Российским. Учите историю. Я бы на месте Украина всё лебережье и Одескую область отдал России.
Это исконо русские земли. Российская империя в своё время отваевала их у Турок.
Возьмите пример с Японии с гулькин нос, а какя развитая страна. Вот и Украина должна зжатся в небольшую территорию и работать.
Тогда её будут уважать.
Российская империя не имеет никакого отношения к России. Если глубоко копать в историю, то Москвы не было еще тогда, когда в древнем Киеве была одна из первых научных академий в Европе. Киево-Могилянская академия. а на территрии нынешней Москвы квакали лягушки. Понял, дебил. Учи историю, а не плешивого карлика вариации на тему истории.
Гость188166
Пожаловаться Ответить
Пятро
Крым был и будет всегда Российским. Учите историю. Я бы на месте Украина всё лебережье и Одескую область отдал России.
Это исконо русские земли. Российская империя в своё время отваевала их у Турок.
Возьмите пример с Японии с гулькин нос, а какя развитая страна. Вот и Украина должна зжатся в небольшую территорию и работать.
Тогда её будут уважать.
Ты или дебил или неуч. Когдв Крым принадлепжал Российской Фдерации ?. НИКОГДА. Учи историю, дебил.
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