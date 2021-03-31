Белый дом таким образом подогревает напряженность, уверен аналитик

Недавнее сообщение американского издания New York Times, в котором заявляется, что российская армия стягивает силы к украинским границам, призвано подогреть напряженность в регионе. Такое заявление сделал военный эксперт, главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко.

Ранее западное СМИ опубликовало новость о стягивании войск армии РФ к украинским границам. Журналисты сослались на одного из американских госслужащих, который утверждает, что Минобороны сосредоточило в регионе несколько тысяч военнослужащих. Именно по этой причине, утверждает представитель Белого дома, командование американских ВС в Европе повысило свой уровень готовности до максимального.

Как считает сам Коротченко, публикация западных журналистов является лишь вбросом, призванным подогреть антироссийские настроения на Украине, а также спровоцировать рост напряженности в отношениях двух стран. Российские войска находятся в местах постоянного дислоцирования и выполняют задачи по плану военной подготовки на 2021 год. Американские медиа таким образом лишь отыгрывают "антироссийскую тему" для своих читателей, считает эксперт.

"Москву пытаются изобразить агрессором, готовящимся к вторжению на Украину", – выразил мнение специалист в интервью РИА "Новости".

Коротченко также отметил, что обострение ситуации в Донбассе станет неминуемым лишь в случае вторжения войск ВСУ в ДНР и ЛНР. Основная угроза заключается именно в этом.

Тем не менее, добавил военный эксперт, если Киев приступит к зачистке неподконтрольных регионов, в которых проживают тысячи жителей с паспортами РФ, Россия вынужденно склонит Украину к миру. Однако такой вариант возможен при вторжении Незалежной в Донбасс, которое поставит под угрозу проживающих в регионе граждан РФ, заключил специалист.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность из-за текущей ситуации в Донбассе.