Эксперты альянса бьют тревогу из-за плохой инфраструктуры Европы и наличии значительного числа русских в Прибалтике

Ахиллесовой пятой НАТО в случае военного конфликта с Россией станет Прибалтика из-за значительной доли русского населения в регионе и географического положения трех балтийских государств. О серьезной уязвимости альянса на его восточном фронте переживает отставной генерал Североатлантического блока Генрих Браус, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что под его руководством после 2014 г. были пересмотрены планы обороны стран НАТО на Востоке Европы в сторону гибридной войны "по аналогии той, которую практикует Москва на Украине".

Трехзвездный генерал Бундесвера опасается, что Россия может подобным образом дестабилизировать страны Балтии, а затем мгновенно их атаковать, говорится в статье.

"Это ахиллесова пята альянса: регион труден в военном отношении, граничит непосредственно с Россией и со значительным русским меньшинством", – указывает автор.

Он привел упомянул доклад исследовательского центра Rand Corporation от 2016 г., согласно которому российские войска смогли бы окружить Ригу, Вильнюс и Таллин менее чем за 60 часов.

Кроме того, за восточный фронт особо переживает и экс-главнокомандующий сухопутными войсками Пентагона в Европе Бен Ходжес. После вхождения Крыма в состав РФ в 2014-ом американцам пришлось проводит учения, направленные на то, чтобы как можно быстрее добраться до восточного фланга НАТО.

У Ходжеса волосы вставали дыбом из-за больших проблем, которые возникали у натовцев в ходе переброски подразделений к границам России.

"На заполнение таможенных форм уходила целая вечность. Дороги и мосты не были предназначены для тяжелого транспорта. Однажды генерал застрял в туннеле со своими танками", сообщает FAZ.

Остается множество вызовов, и лишь очень немногие из них может решить НАТО. Ходжес и Браусс с другими экспертами разработали пять сценариев развертывания войск в случае нападения РФ. Два из них касаются стран Прибалтики, "вероятной отправной точки военного конфликта с Россией".

Первый подразумевает переброску войск из норвежского порта Осло через Швецию и Балтийское море в Эстонию. Согласно исследованию, здесь возможна "задержка на три-четыре недели", поскольку пропускная способность шведских дорог и рельсов низкая, а платформы для перевозки гусеничных машин практически отсутствуют. Следовательно, придется использовать бронетехнику.

Другой путь в Прибалтику – по суше: из Германии через Польшу в Литву. Войска должны пройти "Сувалкский коридор" шириной всего 60 км. Маршрут каждого подразделения должен быть спланирован заранее, чтобы войска не застряли в этом узком месте. Эксперты считают это даже более важным, чем улучшение инфраструктуры. Они поднимают вопрос о том, можно ли отремонтировать бывшие советские военные объекты, чтобы облегчить доступ через Польшу.

Также проблемой станет и снабжение войск – от еды до топлива и боеприпасов. Сначала нужно будет создать депо. Один из любопытных выводов экспертного заключения заключается в том, что подразделениям НАТО в Литве не разрешается даже защищаться боевыми патронами – это запрещено законом, по крайней мере, в мирное время. "Инфраструктура часто находится в частных руках, как и везде, только в Литве иногда бывают русские собственники", жалуются натовцы.

Вся разрешительная документация на передвижение войск блока в ЕС занимает пять рабочих дней, что тоже считается слишком долгим процессом для мобилизации сил альянса.

Ранее в феврале Минобороны Польши провело виртуальные учения по сдерживанию нападения некоего государства с восточной границы. К ужасу Генштаба и местных СМИ польская армия проиграла противнику за четыре дня.

