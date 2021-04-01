Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев

Калининград является "болезненным бельмом на боку НАТО", мешающий передвижению воздушных, морских и сухопутных войск альянса в случае конфликта с Россией. Масштаб угрозы со стороны региона вынуждает направить значительные средства на их нейтрализацию, считает военный обозреватель Себастьен Роблин.

В своей статье в американском журнале The National Interest он пишет, что в марте прошлого года российские военные задействовали новую пехотную дивизию для службы в гарнизоне Калининградской области. Благодаря этому ожидается, что в регионе удвоится количество мотопехотных и танковых батальонов, защищающих анклав.

"Ракетные и военно-морские подразделения в Калининграде, самой западной территории России, играют жизненно важную роль в проецировании российской военной мощи в Балтии и Центральной Европе и создают серьезные операционные дилеммы для НАТО в случае конфликта", – пишет Роблин.

Основную угрозу для альянса, считает обозреватель, представляют дизель-электрические подводные лодки, ракетные и противолодочные корветы, "Искандеры", ПВО С-300, С-400 и "Панцирь-С1", береговые ракетные комплексы "Бастион". Также обеспокоенность у него вызвалибомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и С-30СМ, вертолеты Ка-27М и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Форпост".

Масштаб представленных в Калининграде войск означает, что НАТО будет вынуждено направить значительные усилия для их нейтрализации. Обозреватель приводит три варианта действий: сдерживать калининградский гарнизон, подавить действие ракетных установок, артиллерии, самолетов и систем радиоэлектронной борьбы, либо ввести войска, чтобы совершить осаду и "физически оккупировать регион".