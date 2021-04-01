В США нашли причину "оккупировать" Калининград

В США нашли причину "оккупировать" Калининград
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев

Калининград является "болезненным бельмом на боку НАТО", мешающий передвижению воздушных, морских и сухопутных войск альянса в случае конфликта с Россией. Масштаб угрозы со стороны региона вынуждает направить значительные средства на их нейтрализацию, считает военный обозреватель Себастьен Роблин.

В своей статье в американском журнале The National Interest он пишет, что в марте прошлого года российские военные задействовали новую пехотную дивизию для службы в гарнизоне Калининградской области. Благодаря этому ожидается, что в регионе удвоится количество мотопехотных и танковых батальонов, защищающих анклав. 

"Ракетные и военно-морские подразделения в Калининграде, самой западной территории России, играют жизненно важную роль в проецировании российской военной мощи в Балтии и Центральной Европе и создают серьезные операционные дилеммы для НАТО в случае конфликта", – пишет Роблин.

Основную угрозу для альянса, считает обозреватель, представляют дизель-электрические подводные лодки, ракетные и противолодочные корветы, "Искандеры", ПВО С-300, С-400 и "Панцирь-С1", береговые ракетные комплексы "Бастион". Также обеспокоенность у него вызвалибомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и С-30СМ, вертолеты Ка-27М и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Форпост".

Масштаб представленных в Калининграде войск означает, что НАТО будет вынуждено направить значительные усилия для их нейтрализации. Обозреватель приводит три варианта действий: сдерживать калининградский гарнизон, подавить действие ракетных установок, артиллерии, самолетов и систем радиоэлектронной борьбы, либо ввести войска, чтобы совершить осаду и "физически оккупировать регион".

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

новости партнеров

Раболепие перед США: эксперт назвал причину громких слов президента Литвы о Путине

Растерявшая достоинство Прибалтика продолжает выслуживаться перед Вашингтоном

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей