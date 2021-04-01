Генерал ВВС ответил на неуместные шутки королевы Британии о воздушной разведке

Генерал ВВС ответил на неуместные шутки королевы Британии о воздушной разведке
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поводов для веселья у Лондона явно нет, отметил эксперт

Российские стратегические бомбардировщики, которые оказываются на сопровождении у истребителей британских ВВС, выполняют задачи в рамках разведывательных операций. Такие темы весьма далеки от первоапрельского юмора, отметил экс-глава Дальней авиации, генерал-лейтенант Михаил Опарин.

Ранее Елизавета II прибыла с торжественным визитом к мемориалу летчикам ВВС Австралии, где встретилась с руководителем эскадрильи Мэттью Сандером. Во время беседы с командиром королева Великобритании пошутила о регулярном сопровождении российских Ту-95 и Ту-160. Сандер же решил поддержать шутку монарха, заявив, что преследование российских самолетов является "очень веселым занятием".

Опарин заявил, что искрометный британский юмор вызывает большие сомнения: во время сопровождения британских самолетов российская стратегическая авиация лишь испытывала удовлетворение от выполненной задачи, не чувствуя ни малейшего дискомфорта.

"Наша задача номер один – чтобы они вышли и нас сопровождали. Мы вели воздушную разведку, описывали все сопровождающие нас самолеты, а затем уточняли, с каких аэродромов и с какого расстояния они вылетали", – сухо отметил генерал.

Опарин также отметил, что во время напряженных отношений СССР с Соединенными Штатами советская авиация пролетала над государствами атлантического блока в боевом порядке. В настоящее же время российские самолеты летают парами в соответствии с заранее разработанной программой. Ее утверждает верховный главнокомандующий, отмечает РИА "Новости".

Ранее бывший глава Генерального штаба ВС Великобритании Ричард Даннат раскритиковал Лондон за огромные растраты на модернизацию боевой авиации. Так, каждая модель многофункционального американского истребителя F-35 обходится британцам в 80 млн фунтов стерлингов. При этом часовой полет стоит около 80 тыс. фунтов.

Егор МАЛКОВ

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