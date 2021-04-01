Черноморский флот должен оказаться в крайне некомфортном положении, считает отставной военный

Администрация Белого дома должна "понервировать" Кремль путем наращивания военного присутствия на территории Черного моря. Соответствующее заявление сделал экс-глава командования сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес.

По словам военнослужащего, украинской стороне стоит предпринять общие усилия вместе с грузинскими, молдавскими, румынскими, болгарскими и турецкими партнерами для того, чтобы оказать противодействие России. При этом стороны обязаны работать вместе для обмена разведывательными данными.

Ходжес также выразил уверенность, что частью этой игры должны быть и Штаты.

"Мы должны сделать так, чтобы Черноморский флот был в очень некомфортном положении – на своей нелегальной базе в Севастополе", – заявил отставной командующий в эфире канала ISLND TV.

По мнению Ходжеса, приобретение противокорабельных снарядов украинской армией, а также появление ударных американских БПЛА в Румынии станет шагом к "перехвату инициативы" в Черном море.

По информации РИА "Новости", за последнее время у российских границ в Черном море наблюдается беспрецедентная активность сил Атлантического альянса. Так, в недавних учениях членов НАТО приняли участие корабли семи государств, включая Турцию и Соединенные Штаты. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, учебная операция стала "четким сигналом", посланным российской стороне. Украинские силы также провели учения у Крыма, применив "Смерч".

Ранее немецкие СМИ заявили, что самым слабым звеном НАТО в случае военного столкновения с Россией окажется Прибалтика, которая, по мнению обозревателей, находится в крайне уязвимом положении.