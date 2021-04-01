Местные жители заметили железнодорожный состав с танками

Жители Крыма увидели колонну с бронетехникой, размещенной на железнодорожном составе. Видеозапись успела за считанные сутки облететь социальные сети, которые освещают внутрирегиональную повестку. Так, многие местные жители выразили уверенность, что российская армия готовится к противостоянию, остальные полагают, что танки появились в преддверии приближающегося Дня Победы. Местная администрация пока что не спешит комментировать ситуацию.

Согласно приведенным данным, Крымский мост в настоящее время частично закрыт из-за противопожарных учений. Очевидцы утверждают в группе "Вконтакте" "Плохие новости Крым", что военные колонны передвигаются практически по всему полуострову.

Весьма популярно мнение о том, что появление военной техники вызвано наращиванием сил НАТО и Украины у границ полуострова.

Как отмечает издание ForPost, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа, переброска бронетехники проводится для военных учений на территории Крыма, Северного Кавказа, Ставрополья и Краснодарского края.

В ЮВО также добавили, что таким образом командование осуществляет проверку войск по итогам зимних учений, а составы с бронетехникой не связаны с провокациями Запада, передает издание ForPost.

В марте украинские ВС провели военные учения у границ России. По словам командующего ВСУ Сергея Наева, таким образом армия Незалежной отработала учебную операцию по "отражению атаки" противника. Украинские силы использовали расчеты ПВО для уничтожения вражеских беспилотников, которые были сбиты зенитно-ракетными комплексами "Оса-АКМ".