На Крымском мосту засняли военную технику - видео соцсетей

На Крымском мосту засняли военную технику - видео соцсетей
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Местные жители заметили железнодорожный состав с танками

Жители Крыма увидели колонну с бронетехникой, размещенной на железнодорожном составе. Видеозапись успела за считанные сутки облететь социальные сети, которые освещают внутрирегиональную повестку. Так, многие местные жители выразили уверенность, что российская армия готовится к противостоянию, остальные полагают, что танки появились в преддверии приближающегося Дня Победы. Местная администрация пока что не спешит комментировать ситуацию.

Согласно приведенным данным, Крымский мост в настоящее время частично закрыт из-за противопожарных учений. Очевидцы утверждают в группе "Вконтакте" "Плохие новости Крым", что военные колонны передвигаются практически по всему полуострову.

Весьма популярно мнение о том, что появление военной техники вызвано наращиванием сил НАТО и Украины у границ полуострова.

Как отмечает издание ForPost, ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа, переброска бронетехники проводится для военных учений на территории Крыма, Северного Кавказа, Ставрополья и Краснодарского края.

В ЮВО также добавили, что таким образом командование осуществляет проверку войск по итогам зимних учений, а составы с бронетехникой не связаны с провокациями Запада, передает издание ForPost.

В марте украинские ВС провели военные учения у границ России. По словам командующего ВСУ Сергея Наева, таким образом армия Незалежной отработала учебную операцию по "отражению атаки" противника. Украинские силы использовали расчеты ПВО для уничтожения вражеских беспилотников, которые были сбиты зенитно-ракетными комплексами "Оса-АКМ".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Караул! Спасите! У меня паника! Что делать?
Пожаловаться Ответить
Может уже бежать драпать куда-то надо? Путин, Песков, Лавров, Захарова, Шойгу и Медведев и весь российский Совбез, в конце-то концов есть еще Совфед, Госдума, Жирик с Зюгановым- все как в рот воды набрали, молчат как рыбы, может скоро ядерная война начнется, наверное все Кремлевские чиновники уже давно в бункерах сидят попрятались, а народ то ничего не знает!
Караул! Спасите! У меня паника! Что делать?
Пожаловаться Ответить
"Иностранные военные корабли и самолеты появились у зоны строительства "Северного потока – 2", На Крымском Мосту уже военная техника! О, Ужас! Что происходит? Надвигается новый Карибский, то есть Балтийский Кризис! А ядерные бомбы будут бросать? А ядерными ракетами будут стрелять? Что делать то? Может уже бежать драпать куда-то надо? Путин, Песков, Лавров, Захарова, Шойгу и Медведев и весь российский Совбез, в конце-то концов есть еще Совфед, Госдума, Жирик с Зюгановым- все как в рот воды набрали, молчат как рыбы, может скоро ядерная война начнется, наверное все Кремлевские чиновники уже давно
1
новости партнеров

Пентагон прислушался к жалобам Украины на агрессию России

США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе

В США нашли причину "оккупировать" Калининград

Российские войска в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у американцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей