Альянс находится в состоянии кризиса, считает военнослужащий

Польский генерал Вальдемар Скшипчак выступил в поддержку создания Балтийского союза. По мнению военнослужащего, сформированный альянс сможет обеспечить полноценную защиту входящих в него стран от России.

Так, Скшипчак считает, что страны НАТО прилагают явно недостаточно усилий для "защиты" восточной Европы от российской армии, а ограниченное число танковых рот с небольшой эскадрильей "не способны напугать Москву".

"Эта ситуация напрямую влияет на Польшу и будущее всего балтийского региона. Нужно сделать его здоровой частью НАТО. Потому что Польша, страны Балтии и Скандинавии полны решимости защищать свой суверенитет. И нет более эффективной защиты, чем коллективная", – считает военнослужащий.



Во внутреннем раздоре атлантического блока генерал обвиняет экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, также противоречивую, на его взгляд, позицию Берлина и Парижа по России, и действия Анкары, которая "ведет свои войны".

"Есть опасения по поводу возрождающегося влияния России в Венгрии. Несомненно, это также можно назвать результатом весьма интенсивной информационной войны с Россией, которая направлена ​​на дискредитацию НАТО в Западной Европе и нарушение единства ЕС. Ситуация очень сложная и тяжелая, и подобной ей не было никогда в истории Альянса. И, похоже, в ближайшие годы политическая и военная ситуация в Европе может неожиданно измениться, если НАТО не проснется", – пишет Скшипчак на Defence 24.

Ранее бывший генерал НАТО Генрих Браус заявил, что Балтика остается наиболее уязвимым регионов атлантического блока из-за географической близости с Россией.