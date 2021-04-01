Эксперт отверг версию о присутствии американской подлодки у "Северного потока - 2"

Эксперт отверг версию о присутствии американской подлодки у "Северного потока - 2"
Фото: Jens Bttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Специалист напомнил о запрете на появление АПЛ в Балтийском море

Версия о присутствии субмарины Соединенных Штатов в зоне строительства "Северного потока – 2" не соответствует действительности. Такого мнения придерживается капитан первого ранга, военный эксперт Константин Сивков.

Ранее оператор газопровода заявил, что в зоне укладки газовой магистрали появились военные корабли и самолеты, а 28 марта в охранной зоне трубоукладчика оказалась неопознанная субмарина.

По словам Сивкова, версия о надводных кораблях имеет право на существование, однако появление подводных лодок Соединенных Штатов – сомнительная история. На вооружении американского флота состоят только атомные субмарины, однако АПЛ не могут появляться в пределах Балтийского моря. Вероятнее всего, судно принадлежит одному из прибрежных государств.

"Навредить она не может, применить оружие тоже – это сразу увидят.  Даже специальный аппарат для работы с объектами под водой не сможет скрыть этот факт. Звук шума и резонанс моментально зафиксируют", – заявил специалист.

По словам Сивкова, в текущей ситуации в военном присутствии РФ в регионе нет необходимости – до военного конфликта дело не дойдет, передает "Национальная служба новостей".

Аналогичного мнения придерживается военный историк Евгений Норин, заявивший о том, что речь, вероятнее всего, идет о военной разведке и наблюдении ситуации на участке. Рассуждения же о применении военного флота для тарана "Академика Черского" крайне нелогичны и лишены оснований – со стороны Запада в море дело ограничивается лишь разведкой и наблюдением.

Ранее сообщалось, что в ФРГ запустили сухопутную часть "Северного потока – 2".

Егор МАЛКОВ

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