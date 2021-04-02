Ранее в России утверждали, что эти комплексы во время вооруженного конфликта в регионе не применялись

В Баку в пятницу, 2 апреля, показали обломки ракет, выпущенных, по утверждению азербайджанских военных, из российских комплексов "Искандер".

Обломки как минимум двух ракет были найдены при разминировании города Шуша еще 15 марта. Представители Азербайджана затруднились назвать модификацию ракет, но заверили, что выпущены они были из "Искандеров".

"При поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер",

- приводит РИА "Новости" слова представителя азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA).

В феврале 2021 г. премьер Армении Никол Пашинян дал интервью, в котором свалил вину на поражение в Нагорном Карабахе на российское вооружение: дескать, поставленные из РФ "Искандеры" срабатывали лишь в 10 случаях из 100.

В ответ Минобороны РФ заявило, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 г. вообще не применялись.

После этого в западных СМИ появились сообщения, что "Искандеры" по азербайджанским позициям все-таки били и это якобы стало решающим доводом, чтобы конфликтующие стороны сели за стол переговоров и подписали мирное соглашение.