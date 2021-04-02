Военные Азербайджана нашли в Карабахе обломки от "Искандеров" - ФОТО

Военные Азербайджана нашли в Карабахе обломки от "Искандеров" - ФОТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ранее в России утверждали, что эти комплексы во время вооруженного конфликта в регионе не применялись

В Баку в пятницу, 2 апреля, показали обломки ракет, выпущенных, по утверждению азербайджанских военных, из российских комплексов "Искандер".

Обломки как минимум двух ракет были найдены при разминировании города Шуша еще 15 марта. Представители Азербайджана затруднились назвать модификацию ракет, но заверили, что выпущены они были из "Искандеров".

"При поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер",

- приводит РИА "Новости" слова представителя азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA). 

В феврале 2021 г. премьер Армении Никол Пашинян дал интервью, в котором свалил вину на поражение в Нагорном Карабахе на российское вооружение: дескать, поставленные из РФ "Искандеры" срабатывали лишь в 10 случаях из 100. 

В ответ Минобороны РФ заявило, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 г. вообще не применялись

После этого в западных СМИ появились сообщения, что "Искандеры" по азербайджанским позициям все-таки били и это якобы стало решающим доводом, чтобы конфликтующие стороны сели за стол переговоров и подписали мирное соглашение.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость182529
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Интереная находька в Карабахском Шуше. Ранше писали что стреляли прямо в Баку и там сбили изралскими ПВО средствами. А теперь обломки сбитого в Баку "Искандер"а нашли в Карабахе. Ещё обломки две "Искандер"а. Поищите тшательно и получще и найдёте ещё 18 не взорвавщихся ракеты. Так как Пашинян утверждал что только 10% взорвался остальные "Искандер" ы валяется как болванка. Ищите, ищите и этих болванок тоже найдёте и докажете что "Искандер"ы стреляли
Tor
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"Представители Азербайджана затруднились назвать модификацию ракет, но заверили, что выпущены они были из "Искандеров" - с такм же успехом они могли заверить, что это были осколки "Ярса" или "Булавы". "Затрудняемся, но уверены..." - ничего не напоминает ? Ну да,
англосакские фейки.
Чикаго. Билл...
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Да уж... Искандеры то смеются, то сасут
Гость189756
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ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ИЗВЕСТНО ЧТО МЕШАЕТ---- великые и дрэвные и очень дрэвные АРА НГУТАНТЫ ВАЛЯТ ВСЮ ВИНУ ТО НА РОССИЮ ТО НА ТУРЦИЮ И ЩА НА ВООРУЖЕНИЕ - НО ТОЛЬКО НЕ НА СЕБЯ - ИМ ДАЖЕ железный ашот ПАШОТ НЕ ПОМОГ - ВИДИМО ЗАРЖАВЕЛ ПОКА ВЕЗЛИ БРЫЗГАЯ СВОИМИ СЛЮНЯМИ
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