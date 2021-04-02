Отсутствие таких ракетных комплексов в регионе подтверждено

Во время конфликта в Карабахе "Искандеры" не применялись. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отсутствие этих ракетных комплексов в регионе, когда шли обстрелы, "было подтверждено", добавил пресс-секретарь президента России.

На вопрос журналистов, знает ли Владимир Путин об обнаружении обломков якобы "Искандеров" в Карабахе, Песков ответил, что "это новая информация". И сказал, что не знает, сообщали ли российские военные об этом президенту и есть ли у них такие сведения, пишет РИА "Новости".

Чуть раньше азербайджанские военные рассказали, что нашли в Карабахе доказательства применения "Искандеров" в Карабахе. Обломки двух ракет, найденных при разминировании города Шуша, были выпущены именно из таких ОТРК, подчеркнули в Баку.