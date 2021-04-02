Американцев напугали три подлодки в Арктике и перемещения техники ВС РФ вдоль границ страны

Военную истерию раздувают не только постмайданные вожди Незалежной и местные СМИ, но и западные деятели и медиа. Причиной этому стала возросшая вооруженная активность в зоне разведения сторон в Донбассе, а также шквал информации о перемещениях российских войск у южных границ РФ.

Так американское издание Politico сообщает о том, что Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) повысило боеготовность армии до самого высокого уровня "после возобновления боевых действий между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими солдатами" на востоке Незалежной. Это ознаменовало окончание перемирия, действовавшего с июня 2020 года, и привело к наращиванию ВС РФ военной техники вдоль российской границы, следует из статьи.



Пентагон насторожился еще из-за того, что на этой неделе Москва активизировала свою деятельность в Восточной Европе и Арктике, что представляет собой новый вызов для молодой администрации американского президента Джо Байдена, пишет издание со ссылкой на военных.

Только за один понедельник самолеты НАТО 10 раз поднимались в небо в ответ на "необычно большое количество" полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи воздушного пространства союзников. А на прошлой неделе, вспоминает Politico, сразу три подлодки ВМФ России с ядерными боеголовками пробили льды в Арктике, чтобы всплыть одновременно.

"Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским вооруженным силам еще предстоит достичь этого уровня", указывается в материале.

В свою очередь, представитель EUCOM Венди Снайдер отказалась подробно обсуждать уровни боеготовности войск, сославшись на требования оперативной безопасности. Она лишь отметила, что Европейское командование вооруженных сил США "очень внимательно следит за ситуацией".

Ранее в пятницу, 2 апреля, представитель Офиса президента Украины Роман Машовец призвал страны НАТО, которые граничат с Незалежной, также повысить уровень боеготовности своих войск, чтобы дать отпор России, в случае такой необходимости.

В Москве также зафиксировали информационную пропагандистскую шумиху вокруг событий в Донбассе и просьбы киевского режима ввести натовские войска на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это уже заявил, что Незалежная в последнее время устраивает множественные провокации на линии соприкосновения в зоне конфликта. А возможное появление у наших границ натовских военных потребует от Москвы дополнительных мер по обеспечению безопасности российских граждан и территории.

