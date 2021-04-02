Впереди всего мира: разработчики рассказали об уникальности "Авангардов"

Впереди всего мира: разработчики рассказали об уникальности "Авангардов"
Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Мировой ВПК достиг предела, уверен эксперт

Российские специалисты занимаются разработкой перспективных гиперзвуковых вооружений. Речь идет о комплексах, которые позволят развить фунциональность "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала", сообщил гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.

По словам специалиста, в российском ВПК разрабатывается целая цепочка систем. При этом в настоящий момент ни одна страна не способна создать аналог "Авангарда", который Минобороны намерено усовершенствовать за счет располагаемых систем.

Дальше самого гиперзвука, полагает Леонов, мировой ВПК уже сдвинуться не может: подобные комплексы стали точкой предела для военной отрасли с позиции скоростных параметров. Специалистам остается только улучшать имеющиеся характеристики

"Здесь речь идет уже о внутреннем совершенствовании", – заявил Леонов.

Глава НПО также отметил, что Российская Федерация остается вне досягаемости с точки зрения конкуренции в области гиперзвукового вооружения. Страна занимает первое место в мире в сфере стратегического ВПК.

Как отмечает "Интерфакс", НПО машиностроения в настоящее время занимается производством "Авангарда". Его скорость достигает до 27 Махов.

Ранее обозреватели американского издания The National Interest заявили, что российский комплекс "Авангард" представляет для Соединенных Штатов серьезнейшую угрозу. Западные журналисты отметили, раскрывая характеристику баллистической системы, что за счет маневренности и высокой скорости запущенная ракета с легкостью нейтрализует любую вражескую ПВО. При этом к концу года в распоряжении российской армии окажется уже 13 пусковых установок.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость188679
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А у каклов их дозвуковые адские ракеты к концу года появятся в количестве 13 штук?
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