Токио беспокоится о том, что Москва с неба собирает данные о размещении американских баз вблизи границ Дальнего Востока

Японских военных смог напугать старый советский противолодочный самолет Ил-38. Об этом пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на китайское издание DWNews.

Как отмечают в Поднебесной, сегодня Токио является важным союзником Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступая здесь не только главным оплотом США, но "и передовой позицией для американских военных угроз российскому Дальнему Востоку".

Китайцы сообщают, как 29 марта японские военные зафиксировали вблизи своих границ полет двух российских Ил-38. Эти маневры вынудили Токио поднять в небо свои истребители.

Издание напоминает, что ранее Минобороны страны выпустило директиву, которая запрещает использование данного типа машин для наблюдения за авиацией ВСК РФ, не несущей угрозу суверенитету Японии. Сделано это из меркантильных соображений. Дело в том, что власти Страны восходящего солнца стремятся снизить военные расходы, поскольку истребители и летчики стали серьезной финансовой издержкой.

Тем не менее, вопреки очевидному факту, что Ил-38 не собирался входить в японское воздушное пространство, Токио решил не ослаблять бдительность.

"Что такого необычного в этом старом противолодочном патрульном самолете, что заставляет Японию так нервничать?" – удивились такому шагу восточных соседей авторы материала.

Они указывают, что Ил-38, разработанный на базе гражданского Ил-18, выполняет роль самолета-разведчика, поскольку на нем установлено противолодочное и разведывательное оборудование. Машина впервые поднялась в небо в 1967 г. и принята на вооружение советских ВВС в 1970-м.

По своим характеристикам самолет аналогичен американскому Р-3С. Он оборудован большой РЛС и магнитным датчиком. На его борту могут находиться 10 членов экипажа и 10 тонн вооружения, включая противолодочные торпеды и глубинные бомбы с ядерными боеголовками. Поздние улучшенные модели оснащены новыми боевыми системами, в том числе управляемыми дальнобойными ракетами и современными гидроакустическими буями.

По данным издания, с начале этого века Россия модернизировала и доработала Ил-38, а в июле 2014-го первый переоборудованный Ил-38Н отправлен в военно-морскую авиационную часть РФ. Данный самолет может обнаруживать корабли на расстоянии до 32 км.

Кроме того, российские конструкторы преобразовали Ил-38Н в многофункциональную морскую патрульную крылатую машину, выполняющую функции противолодочной, противоминной и электронной разведки. Таким образом самолет стал универсальным морским охотником.

Именно поэтому Япония испугалась модернизированного советского "старичка", подозревая, что он может собирать информацию о военных базах Пентагона на побережье Японского моря.

Напомним, в начале марта текущего года американский портал Strategy Page опубликовал статью, в которой говорилось о том, что Москва, разместив береговые ракетные комплексы "Бастион-П" на Дальнем Востоке, послала Токио четкий сигнал – Россия не собирается возвращать Курильские острова.

