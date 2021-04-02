Соединение отработало операцию по очистке маршрута от взрывных устройств

Соединения ракетных войск стратегического назначения отработали на территории Алтайского края военные учения, на которых впервые задействовали сверхвысокочастотное излучение, направленное на очистку дорожного маршрута от взрывных устройств. Цель задачи заключалась в предоставлении возможности патрулирования для передвижной техники, которая перевозила пусковые установки "Ярс".

Согласно приведенным данным, по легенде недавней операции диверсанты оставили на дорожной трассе заложенные бомбы, где армия изначально должна была перебросить тягачи с ракетными комплексами. Для того, чтобы обеспечить безопасный доступ передвижных многотонников, российская машина дистанционного разминирования "Листва" обезвредила все объекты, оставленные противником. Техника также справилась с бомбами, оставленными на расстоянии 50 метров от трассы.

Как отмечает "Российская газета", ракетчики также применили СВЧ-пушку для разминирования. Она имеется в арсенале "Листвы". Речь идет об устройстве, которая формирует электромагнитное СВЧ излучение. Оно и выжигает всю электронику запалов на дистанционном расстоянии.

По информации телеканала "Звезда", до конца текущего года ракетное соединение в Барнауле оснастят "Ярсами". Сама операция прошла в Алтайском крае в рамках крупномасштабных военный учений для ракетных войск.

Не так давно в Сети распространились фото публикации с российской подводной лодкой в Арктике. На спутниковых снимках можно заметить, что субмарина находится в надводном положении. По словам военных экспертов, моряки осуществили запуск ракет, чтобы пробить толстое ледовое покрытие. Благодаря этому судно смогло всплыть на воду.