Замысел по переоснащению ВМФ РФ дал России преимущество перед НАТО – BI

Кораблей стало меньше, но их возможности расширились

После распада СССР Москве достался практически весь огромный советский военный морской флот, но у нее не было сил и средств, чтобы поддерживать его. В итоге она потеряла 70% судов и квалифицированные кадры. Но за последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Сейчас ВМФ РФ имеет преимущество перед западными силами и представляет угрозу НАТО. К таким выводам склоняются эксперты, опрощенные изданием Business Insider.

Россия сделала ставку на небольшие корабли – корветы и фрегаты – вместо эсминцев и больших крейсеров с управляемым ракетным оружием. С одной стороны, это логично – именно такие корабли нужны для защиты государства, обладающего протяженной береговой линией. С другой, обновленный российский флот может быть легко переброшен в отдаленные от страны регионы, отмечает эксперт Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Новые корабли ВМФ РФ не только меньше натовских по размеру, но и оснащены меньшим количеством оружейные установок на палубе. Однако российская военная техника имеет ряд превосходящих характеристик. К примеру, крылатая ракета "Калибр" позволяет поражать цель на расстоянии 1,5-2 тыс.км как на море, так и на суше и может быть запущена и с надводных кораблей, и с подводных лодок.

"Корабли могут быть в Каспийском море, а цели поражать в Европе",

– приводит ВInsider слова эксперта Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондса. При этом он указывает, что носителями такого высокоточного вооружения могут быть небольшие по размеру корабли, которые и стоят гораздо дешевле, что крупные крейсеры.

Впрочем, основная мощь российского военного флота скрывается под водой, указывают западные аналитики. Они отмечают, что в этом вопросе Москва не стала экономить и делать субмарины небольшого размера. Этот опыт уже взяли себе на заметку США.

В целом, модернизация ВМФ РФ "идет с упором на качество, а не на количество", пишет издание. В последние два десятилетия Россия вкладывает много сил и денег в новый военный флот, и он уже представляет угрозу вооруженным силам НАТО, делает вывод BI.