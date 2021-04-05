Укрепление могущества России в Арктике заметили из космоса

Теперь на Западе боятся не только военной угрозы РФ из региона, но и ее власти над значительной частью торгового судоходства

Российская военная мощь в Арктике серьезно выросла за последнее время. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, предоставленные компанией космических технологий Maxar.

Комментируя фотографии с орбиты, аналитики телеканала CNN утверждают: Россия активно наращивает поставки современного высокотехнологичного оружия в районы Крайнего Севера, строит военные базы и подземных хранилища для боеприпасов в Арктике, а также устанавливает новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

Западные эксперты и официальные лица уверены: Москва ведет опасные испытания в Арктике. Речь, в частности, о суперторпеде Poseidon 2M39, которая предназначена для доставки боеголовки мощностью несколько мегатонн. Вызванные ею радиоактивные волны способны сделать огромные участки береговой линии противника непригодными для жизни на многие десятилетия. При этом эксперты утверждают: "Посейдон" предназначен для "затопления прибрежных городов США с помощью радиоактивных цунами", передает CNN.

В репортаже отмечается, что Россия модернизирует старые советские аэродромы и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры. По спутниковым снимкам видно, что базы в виде трилистников, окрашенных в цвета российского триколора, за последние пять лет появились в разных местах арктического побережья.

И хотя они расположены на территории РФ, Пентагон высказывает явное недовольство по этому поводу. В США опасаются, что Россия может воспользоваться этими силами, чтобы установить фактический контроль над районами Арктики, которые расположены на значительном удалении от границ РФ. А с помощью расширенной сети противовоздушных и прибрежных ракетных систем Москва усиливает свои возможности по закрытию доступа к арктическим территориям.

Эти возможности приобретают новую окраску после аварии в Суэцком канале, когда в мире возобновились разговоры о переводе значительной части торгового судоходства на Северный морской путь. С помощью военно-технологического превосходства в регионе Москва может навязывать там свои правила, опасаются американские аналитики.

Ранее польский эксперт постарался разъяснить, почему Россия не получит экономической выгоды от Северного морского пути.