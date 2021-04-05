В самопровозглашенной республике настроены на любое развитие событий

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что шансов предотвратить страшный сценарий в Донбассе практически нет. По его словам, ДНР и ЛНР делают все от них зависящее, чтобы договориться мирным путем, но киевские власти не хотят этого.

В эфире "России 24" Пушилин отметил, что самопровозглашенные республики разрабатывают различные варианты действий в случае угрозы последние семь лет и готовы ко всему.

Он считает, что Незалежная готова к атаке во всех смыслах. Однако пока остается открытым вопрос, получит ли украинская армия приказ напасть, добавляет URA.RU.