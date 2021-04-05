Ракетный комплекс "Точка-У" по ошибке уничтожил частный дом в Белоруссии

Ракетный комплекс "Точка-У" по ошибке уничтожил частный дом в Белоруссии
Фото: Vadim Savitsky /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Хозяйка чудом осталась жива

Тактический ракетный комплекс "Точка-У" снес полдома в деревне Моисеевичи Осиповичского района Белоруссии. Инцидент произошел утром 5 апреля. По предварительным данным, управлявший боевой техникой военнослужащий совершил ошибочный маневр.

Как рассказала дочь 85-летней хозяйки дома, разрушения серьезные – "печка поехала", одной стены нет, весь дом перекошен, жить там невозможно. Сама женщина спаслась чудом – она находилась во дворе, когда услышала треск. Но помощь медиков ей понадобилась – ей стало плохо, когда она поняла, что на старости лет осталась без жилья.

"Водитель этой военной машины – совсем молодой парень, срочник, наверное. Сказал, что они из осиповичской войсковой части 61 732. Говорит, ехали куда-то в сторону Слуцка",

приводит TUT.BY слова дочери хозяйки. Она предположила, что водитель превысил скоростной режим и не справился с маневрированием на повороте, рядом с которым и стоял дом.

Из стены боевой комплекс военные вытаскивали с помощью другого грузовика. Они пообещали компенсировать материальный ущерб.

"Точка-У" – высокоточный тактический ракетный комплекс советской разработки. Стоит на вооружении российской армии, белорусской и ряда других стран. Осенью прошлого года сообщалось о неудачных стрельбах, которые проводили белорусские военные из комплекса "Точка-У".  

Ранее стало известно о планах РФ и Белоруссии по совместной подготовке личного состава вооруженных сил.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость185102
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Гость193402
И вот такие "спецы" в нынешней армии составляют 90 %, а если война то куда нам старикам прятаться? не враги так свои добьют <цензура>.
вам только только с белой простынёй отползать
Гость190004
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Высокоточное попадание!
Гость193402
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И вот такие "спецы" в нынешней армии составляют 90 %, а если война то куда нам старикам прятаться? не враги так свои добьют <цензура>.
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