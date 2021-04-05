Украина испытывает корабль ВМСУ с секретной аппаратурой НАТО - видео

Украина испытывает корабль ВМСУ с секретной аппаратурой НАТО - видео
Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеРадикалы надругались над флагом России в центре Киева
Завод Порошенко построил боевую единицу на платформе рыболовецкого морозильного траулера

Украинский флот провел испытания в открытом море по уклонению от огня противника с помощью отстрела своего нового разведывательного корабля "Симферополь". Об этом сообщает "Ukraininan Military Pages".

Речь идет о судне ВМСУ, построенном на заводе экс-президента страны Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском" на платформе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ по советскому проекту 70-х годов.

"Этот, так называемым разведывательный корабль – это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил", – приводит "ПолитНавигатор" суждение о новой боевой единице ВМСУ эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева.

Однако, полагает специалист, за украинским разведкораблем будет внимательно следить Черноморский флот РФ. По его словам, строительство подобного судна на основе проекта рыболовецкого морозильного траулера с учетом состояния на сегодняшний день ВМСУ выглядит вполне оправданным и рациональным решением.

"В предназначении таких кораблей главное не корпус, а начинка. Кроме того, у траулеров большая дальность плавания – 7200 миль и приличная автономность – 28 суток, что для корабля-разведчика плюс, а не минус", – пояснил морской офицер.

Горбачев напомнил, что "Симферополь" оборудован украинской станцией радио-технической разведки "Мельхиор", собирающей данные в пассивном режиме. А вот в мае 2019 г. корабль пережил возгорание, в результате чего было уничтожено иностранное оборудование на $3 млн., что повлияло на сроки введения его в эксплуатацию. И вот судно довели до испытаний на воде.

"Чем теперь друзья из НАТО напичкали корабль – неизвестно, но очевидно, что это не тот случай, когда они решили сэкономить", – считает Горбачев.

Следовательно, данный морской разведчик станет объектом пристального внимания со стороны ЧФ России.

Как сообщает украинское издание, на представленных Минобороны Незалежной видеокадрах зафиксирован эпизод испытаний, во время которых "Симферополь" отрабатывал маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

Напомним, в начале февраля нынешнего года Пентагон подарил Незалежной 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Этот презент Вашингтона тогда вызвал шквал насмешек как в российской сегменте интернета, так и украинском.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
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Ждем секретную аппаратуру НАТО на авито, с доставкой из Киева.
Гость188679
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Антиxу#лoпутин
не все так плохо.
пора оккупантам собирать монатки и дергать вон из Крыма пока есть такая возможность.
С таким плавающим морозильником да, у вас теперь перемога во всех местах наступила.
"дергать вон из Крыма пока есть такая возможность" приходи. помоги переехать, ага. Только уточни свою медстраховку сразу и завещание напиши.
Антиxу#лoпутин
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не все так плохо.
пора оккупантам собирать монатки и дергать вон из Крыма пока есть такая возможность.
Алекс.
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На фото средний десантный корабль постройки 1971 года. Входит на обслуживание в завод г. Николаева.
Гость193849
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Болезней, ты в оргазме?
Повелитель хохлов
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Отстрел обгаженых шароваров прошел успешно, весь экипаж усравси , вернулся на базу.
Гость193828
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Кто-то удивлен? Надо еще что-то сказать про проституток и подстилок. Эмбицилы не понимают, что нато будет их пользовать, но к себе Б--Й брать не станет. Рим предателям не платит. Проституткам да. Следовательно выбор у этих скакунов очевиден.
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