Завод Порошенко построил боевую единицу на платформе рыболовецкого морозильного траулера

Украинский флот провел испытания в открытом море по уклонению от огня противника с помощью отстрела своего нового разведывательного корабля "Симферополь". Об этом сообщает "Ukraininan Military Pages".

Речь идет о судне ВМСУ, построенном на заводе экс-президента страны Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском" на платформе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЕМ по советскому проекту 70-х годов.

"Этот, так называемым разведывательный корабль – это уродливое сочетание того, что имела советская Украина в плане судостроения рыболовства и тех амбиций, которые Киев питает в отношении своих военно-морских сил", – приводит "ПолитНавигатор" суждение о новой боевой единице ВМСУ эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева.

Однако, полагает специалист, за украинским разведкораблем будет внимательно следить Черноморский флот РФ. По его словам, строительство подобного судна на основе проекта рыболовецкого морозильного траулера с учетом состояния на сегодняшний день ВМСУ выглядит вполне оправданным и рациональным решением.

"В предназначении таких кораблей главное не корпус, а начинка. Кроме того, у траулеров большая дальность плавания – 7200 миль и приличная автономность – 28 суток, что для корабля-разведчика плюс, а не минус", – пояснил морской офицер.

Горбачев напомнил, что "Симферополь" оборудован украинской станцией радио-технической разведки "Мельхиор", собирающей данные в пассивном режиме. А вот в мае 2019 г. корабль пережил возгорание, в результате чего было уничтожено иностранное оборудование на $3 млн., что повлияло на сроки введения его в эксплуатацию. И вот судно довели до испытаний на воде.

"Чем теперь друзья из НАТО напичкали корабль – неизвестно, но очевидно, что это не тот случай, когда они решили сэкономить", – считает Горбачев.

Следовательно, данный морской разведчик станет объектом пристального внимания со стороны ЧФ России.

Как сообщает украинское издание, на представленных Минобороны Незалежной видеокадрах зафиксирован эпизод испытаний, во время которых "Симферополь" отрабатывал маневр уклонения от огня противника с отстрелом пассивных помех в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне.



Напомним, в начале февраля нынешнего года Пентагон подарил Незалежной 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Этот презент Вашингтона тогда вызвал шквал насмешек как в российской сегменте интернета, так и украинском.

