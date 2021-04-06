Администрация Байдена списывает авиапарк Договора по открытому небу

Американкие ВВС приняли решение о выведении из летной эксплуатации самолетов, использовавшихся практически на протяжении тридцатилетия для выполнения наблюдательных полетов над территорией России в рамках Договора по открытому небу. По словам представителей администрации, речь идет о судах, чей возраст достиг 60 лет.

Член палаты представителей Соединенных Штатов Дон Бэкон объяснил, что эксплуатация устаревших моделей слишком затруднительна для Пентагона из-за высоких расходов. Самолеты разберут на запчасти и разрежут на металлолом.

Однако, пишут журналисты газеты The Wall Street Journal, решение о списании ставит под вопрос возвращение администрации Джо Байдена в "Открытое небо". Подобные меры, полагает обозреватель, ставят крест на подобной возможности.

Согласно приведенным данным, Штаты вышли из указанного соглашения в конце прошлого года. Позднее подобное решение огласила и российская сторона. После инаугурации Байдена, прошедшей в январе 2021 года, представители Госдепа сообщили, что Белый дом рассматривает вопрос о возвращении в договор, отмечает источник.

Ранее западный обозреватель Эли Лейк заявил, что соглашение между РФ и Штатами в рамках стратегического вооружения дало Байдену шанс реализации мер по оказанию давления на Кремль в ключевых сферах. По словам американского корреспондента, за счет достигнутой договоренности Вашингтон смог сменить стратегию, которая ранее представляла собой лишь давление путем санкционных мер. Однако теперь, полагает журналист, Москва не сможет потребовать от Вашингтона никаких уступок.