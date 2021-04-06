США разработали "тактику" боя для третьей мировой войны

США разработали "тактику" боя для третьей мировой войны
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Авиация отрабатывает действия против средств "великодержавных врагов"

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели учения с воспроизведением крупномасштабной войны, учитывая все проблемы и факторы, с которыми американские летчики могут столкнуться в реальном бою.

Так, недавние учения прошли в рамках регулярной отработки тренировочной операции Red Flag, на которой американские ВВС сражаются против "изощренного, хорошо вооруженного противника". В распоряжении врага имеются передовые средства противовоздушной обороны, а также истребители пятого поколения.

Согласно приведенным данным, тактика предполагает имитацию военных действий против сил "великодержавных врагов" с учетом его возможностей к сфере кибербезопасности и космоса.

По словам командира одной из учебных эскадрилий, полковника Уильяма Рессе, речь идет о "неограниченном агрессоре".

"В последние годы планировщики ВВС США специально ввели усложняющую войну динамику, требующую, чтобы платформы работали в среде без GPS. Эти виды усилий включают необходимость технологий позиционирования, навигации и синхронизации. Такого рода инновации могут значительно ускорить боевые действия и значительно улучшить "цепочку уничтожения", хотя дополнительные кибернетические сети вызывают острую необходимость в защите и "укреплении" сетей от взлома и других видов вторжений", – пишет обозреватель издания The National Interest.

Ранее бывший глава командования сухопутных сил США Бен Ходжес призвал Пентагон поиграть на нервах Кремля путем усиления своего присутствия в Черном море.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Причин для роста рубля больше нет

Российский деревянный стал жертвой "третьей волны" пандемии

Готовится как спецоперация: эксперт раскрыл детали послания Путина Федсобранию

Речь главы государства может всех удивить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей