Авиация отрабатывает действия против средств "великодержавных врагов"

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели учения с воспроизведением крупномасштабной войны, учитывая все проблемы и факторы, с которыми американские летчики могут столкнуться в реальном бою.

Так, недавние учения прошли в рамках регулярной отработки тренировочной операции Red Flag, на которой американские ВВС сражаются против "изощренного, хорошо вооруженного противника". В распоряжении врага имеются передовые средства противовоздушной обороны, а также истребители пятого поколения.

Согласно приведенным данным, тактика предполагает имитацию военных действий против сил "великодержавных врагов" с учетом его возможностей к сфере кибербезопасности и космоса.

По словам командира одной из учебных эскадрилий, полковника Уильяма Рессе, речь идет о "неограниченном агрессоре".

"В последние годы планировщики ВВС США специально ввели усложняющую войну динамику, требующую, чтобы платформы работали в среде без GPS. Эти виды усилий включают необходимость технологий позиционирования, навигации и синхронизации. Такого рода инновации могут значительно ускорить боевые действия и значительно улучшить "цепочку уничтожения", хотя дополнительные кибернетические сети вызывают острую необходимость в защите и "укреплении" сетей от взлома и других видов вторжений", – пишет обозреватель издания The National Interest.

Ранее бывший глава командования сухопутных сил США Бен Ходжес призвал Пентагон поиграть на нервах Кремля путем усиления своего присутствия в Черном море.