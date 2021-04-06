В Восточном военном округе работает комиссия Генерального штаба Минобороны

В российских войсках стартовали масштабные плановые контрольные проверки боеготовности, в том числе на Курильских островах. Об этом сегодня сообщил глава Миобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной страны.

На полигонах войска проводят тактические, тактико-специальные и двусторонние маневры.



"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", – цитирует РИА "Новости" министра.

Отмечается, что в Восточном военном округе работает комиссия Генштаба. Основные этапы учебно-боевых маневров пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки осуществляются под руководством командующих войсками.

Шойгу потребовал от высшего офицерского состава "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".

По информации военного ведомства, в апреля будет проведено 4048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Маневры ВС РФ, заметим, проходят под истерические заявления со стороны Запада. Так, накануне Госдеп США даже потребовал от Москвы объяснений по поводу неких "провокаций" на украинской границе из-за перемещения наших военных и техники внутри России.

На Смоленской площади во вторник, 6 апреля, указали, что РФ не собирается проводить со Штатами диалог об очередных разъяснениях по Незалежной. По словам замминистра отечественного МИД Сергея Рябкова, представители Вашингтона разговаривают с Москвой в слишком "нахальном стиле. Поэтому у РФ полностью пропало желание продолжать контактировать по Украине с американцами.

