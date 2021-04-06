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В российских войсках стартовали масштабные плановые контрольные проверки боеготовности, в том числе на Курильских островах. Об этом сегодня сообщил глава Миобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной страны.
На полигонах войска проводят
тактические,
тактико-специальные и двусторонние маневры.
"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооруженных сил", – цитирует РИА "Новости" министра.
Отмечается, что в Восточном военном округе работает комиссия Генштаба. Основные этапы учебно-боевых маневров пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки осуществляются под руководством командующих войсками.
Шойгу потребовал от высшего офицерского состава "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".
По информации военного ведомства, в апреля будет проведено 4048 учений, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Маневры ВС РФ, заметим, проходят под истерические заявления со стороны Запада. Так, накануне Госдеп США даже потребовал от Москвы объяснений по поводу неких "провокаций" на украинской границе из-за перемещения наших военных и техники внутри России.
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