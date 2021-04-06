Вашингтон прорабатывает возможные сценарии

США не исключают противостояние с Россией, если ситуация в Арктике достигнет "точки кипения", считает подполковник ВВС Майкл Бойер.

Именно поэтому уже в начале мая Вашингтон начнет военные учения Northern Edge, которые будут проводиться в течение 12 дней. Ожидается, что в них будут задействованы десять тысяч солдат, которым наглядно покажут, каким может быть вероятный конфликт.

Точные сценарии учений неизвестны, поскольку организаторы захотели "сохранить определенную степень реализма для участников". Однако Бойер отметил, что один из них – это возможное российское вторжение в американское воздушное пространство.

Подполковник также добавил, что Вашингтон намерен отстаивать свои национальные интересы в регионе, поэтому хотят на деле убедиться, что Арктика "защищена соответствующим образом", передает Air Force Times.

Полный список военных подразделений, которые примут участие в учениях, тоже решили не оглашать, однако известно, что в них будет задействовано около 300 самолетов, в том числе и Боинг KC-46, бригадные боевые группы и высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы.

Также будут отработаны новые концепции развертывания и обучения.

"Это позволит нам поэксперементировать с программным обеспечением или новыми радиоприемниками или другими тактиками, методами и процедурами, которые мы хотим проверить",

– подытожил Бойер.

Ранее американцы заметили укрепление могущества России в Арктике из космоса, отметив, что Москва активно наращивает поставки современного высокотехнологичного оружия в регион.