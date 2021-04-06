ВСУ планируют повысить квалификацию военнослужащих и подготовить их к защите Незалежной

Минобороны Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны, в том числе у Крыма. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в "Фейсбук".

Целью данных мероприятий названа подготовка теробороны к защите госграницы, охраны и обороны важных объектов, а также для борьбы с диверсантами в приграничных районах и в отдельных областях Южного региона.

В частности, подразделения проведут учения по защите украинских рубежей вблизи Крыма и по прикрытию десантно-доступных участков побережья.

Силовики надеются, что эти сборы будут способствовать повышению квалификации командиров штабов и навыков военнослужащих.

Ранее на прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена колонна с военной техникой ВС РФ, следовавшая по Крымскому мосту в направлении полуострова.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил, что у восточной границы Незалежной и в Крыму Москва якобы накапливает тактические войска со всей страны под видом учений, передает американский иноагент "Радио Свобода".

