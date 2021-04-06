Киев объявил сборы территориальной обороны на границе с Крымом

Киев объявил сборы территориальной обороны на границе с Крымом
Фото: Server Amzayev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
ВСУ планируют повысить квалификацию военнослужащих и подготовить их к защите Незалежной

Минобороны Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны, в том числе у Крыма. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на своей странице в "Фейсбук".

Целью данных мероприятий названа подготовка теробороны к защите госграницы, охраны и обороны важных объектов, а также для борьбы с диверсантами в приграничных районах и в отдельных областях Южного региона.

В частности, подразделения проведут учения по защите украинских рубежей вблизи Крыма и по прикрытию десантно-доступных участков побережья.

Силовики надеются, что эти сборы будут способствовать повышению квалификации командиров штабов и навыков военнослужащих.

Ранее на прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена колонна с военной техникой ВС РФ, следовавшая по Крымскому мосту в направлении полуострова.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил, что у восточной границы Незалежной и в Крыму Москва якобы накапливает тактические войска со всей страны под видом учений, передает американский иноагент "Радио Свобода".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Убивец хохлоСВИНЕЙ Казмерышен Пётр Иосифович 0952206644, город-герой Мариуполь!!!
Пожаловаться Ответить
Бункерный дед-Бидон
Новая волна могилизации папуасов запущенна.
Киев объявил сборы территориальной обороны на границе с Крымом. Ну это для того, чтоб всё это хохлоСТАДО бандеро-фашистов в толпе, можно было одним залпом КАЛИБРОВ накрыть!
Бункерный дед-Бидон
Пожаловаться Ответить
Новая волна могилизации папуасов запущенна.
1
новости партнеров

"Академик Черский" не смог приступить к строительству "Северного потока-2"

"Фортуна" тоже остановила работы

Война в Донбассе пошла за российский газ – эксперт

Киеву важна не столько потерянная 7 лет назад территория, сколько доход от транзита, которого он может лишиться после запуска "Северного потока-2"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей