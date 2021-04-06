"Супер-пупер" ракета Трампа потерпела фиаско в ходе испытаний

"Супер-пупер" ракета Трампа потерпела фиаско в ходе испытаний
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Предполагается, что новейшее оружие должно развивать скорость до 20 махов

Пентагон потерпел фиаско во время испытательного пуска новейшей американской гиперзвуковой ракеты. Об этом доложили сегодня представители военно-воздушных сил страны.

"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", – цитирует РИА "Новости" заявление пентагоновцев.

Данный запуск был проведен в рамках программы создания оружия быстрого реагирования воздушного базирования – AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon. Предполагается, что боевой блок ракеты будет способен развивать скорость до 20 махов с дальностью полета около 925 километров.

Именно это оружие Дональд Трамп в бытность президентом Штатов назвал "супер-пупер".

В марте текущего года британский таблоид Daily Express пугал AGM-183A россиян. Журналисты с Туманного Альбиона объявили, что "ужасающая гиперзвуковая ракета" американцев может поразить Москву за 20 минут.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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