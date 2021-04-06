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Пентагон потерпел фиаско во время испытательного пуска новейшей американской гиперзвуковой ракеты. Об этом доложили сегодня представители военно-воздушных сил страны.
"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия, 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", – цитирует РИА "Новости" заявление пентагоновцев.
Данный запуск был проведен в рамках программы создания оружия быстрого реагирования воздушного базирования – AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon. Предполагается, что боевой блок ракеты будет способен развивать скорость до 20 махов с дальностью полета около 925 километров.
Именно это оружие Дональд Трамп в бытность президентом Штатов назвал "супер-пупер".
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