Видео с "Русскими витязями" подсказало американцам их главное отличие при подготовке пилотов

Видео с "Русскими витязями" подсказало американцам их главное отличие при подготовке пилотов
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Экипаж элитного авиаотряда в РФ поддерживает боевую форму

Главное отличие российских пилотажных групп от американских раскрыл видеоролик Минобороны РФ. В коротком сюжете к 30-летию знаменитой команды "Русские витязи" показаны не только фигуры высшего пилотажа, которые выполняют пилоты элитного отряда, но и стрельбы. Это означает, что экипаж готов участвовать не только в шоу, но и в реальных боевых действиях.

Эффектные перестроения истребителей в небе, конечно, впечатляют, пишет обозреватель американского издания The Drive, но демонстрация стрельбы привлекает особое внимание.

"Показан момент пуска ракеты малой дальности с инфракрасным наведением, которая вылетает из-под левого крыла, оставляя за собой поток искр",

говорится в статье. Автор предполагает, что это может быть авиационная ракета Р-73 или Р-74М, но в данном случае это не важно. Главное, что демонстрация боевой стрельбы доказывает, что "Русские витязи" сохраняют боевую форму и могут в любой момент вернуться на фронт.

Это их главное отличие от западных пилотажных групп, которые полностью сосредоточены на шоу-программах, теряя боевую квалификацию.

Автор отмечает, что в России есть несколько таких элитных авиационных отрядов, как "Русские витязи" и "Стрижи", но все они относятся к действующим военным подразделениям, а самолеты, на которых выступают экипажи, являются обычными, не переделанными специально под шоу.

Николай ВИКТОРОВ

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