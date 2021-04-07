НАТО признало свое поражение перед Россией в Прибалтике - СМИ

НАТО признало свое поражение перед Россией в Прибалтике - СМИ
Фото: Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Москва нарастила военную мощь вблизи западных границ РФ

Североатлантический блок не сможет оказать достойную военную помощь странам Прибалтики в случае вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет обозреватель Марк Эпископос в издании The National Interest.

Журналист отмечает, что хорошо вооруженный российский центральноевропейский анклав Калининград уже давно является "источником беспокойства" для центрального командования НАТО, и не без уважительной причины.

В воздушном пространстве над Балтикой часто происходят перехваты самолетов: российские власти направляются в область или возвращаются внутрь РФ, а на эти полеты реагируют натовские истребители.

В альянсе регулярно докладывают об усилении военной мощи Калининграда и в целом России на ее северо-западных границах. Операции ВС России в Балтийском регионе являются подготовкой к проведению учений "Запад-2021", в рамках которых РФ и Белоруссия отработают совместные действия, направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства.

"Мощное военное присутствие России в этом регионе является одним из ведущих факторов, дающих Москве существенное тактическое преимущество на Балтике", – пишет автор.

Западный военный округ численно и – во многих отношениях – качественно превосходит присутствие НАТО в данном регионе. Так, в последних учениях "Запад", проходивших в 2017 году, участвовало 680 единиц боевой техники и около 13 тыс российских и белорусских военнослужащих.

Натовцам здесь не хватает обычных средств, чтобы противостоять полномасштабному вторжению Москвы в Прибалтику, "каким бы маловероятным ни был этот сценарий", говорится в статье. В последние годы прибалтийские страны предприняли "скромные шаги" по наращиванию своих оборонных расходов, однако эти меры были "с лихвой компенсированы" последовательным усилением военной мощи РФ вблизи своих западных границ, констатировал журналист.

В конце марта немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью отставного генерал блока Генриха Брауса, в которой он назвал Прибалтику "ахиллесовой пятой" НАТО в случае войны с Россией из-за значительной доли русского населения в регионе и географического положения трех балтийских государств.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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