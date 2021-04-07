Детище Сахарова времен Хрущева было слишком тяжеловесным, его трудно было транспортировать

Советская термоядерная авиабомба АН602, которую часто в СМИ называют "Царь-бомбой", была бесполезной для нанесения ударов по США в 1960-е годы. Об этом пишет Джозеф Тревитик в американском журнале The National Interest.

В статье отмечается, что снаряд получился слишком тяжелым для транспортировки на дальние расстояния. Поскольку Штаты обладали развитой системой противовоздушной обороны, не имело смысла использовать данное оружие против противника.

Автор напомнил, что 26,5-тонная АН602 в длину достигала восьми метров, а переносящий ее советский Ту-95 лишился подвесных топливных баков, из-за чего самолет не смог бы преодолеть расстояние от СССР до США.

Участвовавший в разработке этого снаряда физик Андрей Сахаров называл его просто "Большой бомбой", а советский лидер Никита Хрущев – "Кузькиной матерью". ЦРУ вежливо окрестило оружие "Джо 111". Но более популярным именем, рожденным из "чувства русской гордости и чистого благоговения", стало "Царь-бомба", добавил журналист.

"Американцы любят указывать на это оружие, как на пример того, насколько сумасшедшей была холодная война, и насколько сумасшедшими были и остаются русские. Русские, кажется, этим гордятся", – уверен историк из Технологического института Стивенса и блогер Алекс Веллерштейн.

В западных СМИ периодически посвящают материалы данной бомбе времен Хрущева. Так, испанская газета La Vanguardia в 2019 г. сообщала, что главным недостатком ее, помимо, собственно, размеров и веса, было то, что большая часть энергии "Кузькиной матери" распылялась в виде радиации в космос.

Другое американское издание We Are Mighty в прошлом году написало, что потенциальный подрыв этого снаряда мог бы изменить климат и заразить радиацией пол-Европы.

